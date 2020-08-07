「立秋」多區仍錄33度　酷熱警告生效　天文台料周末酷熱有驟雨

今日（7日）是廿四節氣中的「立秋」，雖是踏入秋季的第一個節氣，但本港今日多區仍錄得逾攝氏33度，達酷熱程度。天文台指，副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋中國東南部，該區大致晴朗及酷熱。預料位於南海北部的廣闊低壓槽會在下周初為該區帶來不穩定天氣。 今日酷熱天氣警告仍生效中。天文台預測，明日（8日）及周日（9日）大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱，市區最高達33度。

本港早前連日大雨後，近日終天氣好轉，重見陽光普照的天氣。今日是「立秋」，代表日間天氣仍然炎熱，而清晨和晚間的空氣已經開始稍稍涼爽。由於盛夏餘熱未消，仍然非常炎熱，故有「秋老虎」之稱。今日天文台於下午2時許錄得33.6度，上水、元朗等亦錄得逾34度。

天文台指，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。天文台預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨。下午天氣酷熱，吹和緩東至東南風。

天文台預測，明日（8日）及周日（9日）大致天晴，但局部地區有驟雨。（天文台網頁截圖）

展望周末期間天氣酷熱。下周初部分時間有陽光，有幾陣驟雨。受一股偏南氣流影響，下周中期華南沿岸有驟雨及雷暴，驟雨較多。

天文台料明日及周日大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。氣溫同樣介乎28至33度，達酷熱天氣警告的標準，市民在戶外要多補充水份，以免中暑。天文台預測至下周三（12日）、四（13日）便要暫別陽光；周四更料會多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。