天文台料明日仍有狂風雷暴　周末天氣酷熱　最高氣溫升至34度

本港陰晴不定，先迎來陽光普照的早上，但下午或迎來驟雨及狂風雷暴。天文台預測，受高空擾動影響，明日（27日）仍有大驟雨及雷暴，但其後本港逐漸升溫，周六及下周日（29及30日）市區最高氣溫達攝氏34度。 踏入9月首日，最高氣溫亦達34度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，酷熱天氣料持續至下周中後期。

天文台預料周末市區最高氣溫升至34度。（資料圖片 / 羅君豪攝）

酷熱天氣警告現正生效，西貢在正午時分已率先升溫至35度。一股西南氣流正為南海北部帶來驟雨，天文台料今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，下午天氣酷熱，稍後驟雨逐漸增多。

受高空擾動影響，明日廣東沿岸仍有大驟雨及雷暴，料本港大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大，氣溫介乎26至31度。

周末時本港陽光再現，迎來熱辣辣天氣。天文台預料一股大陸氣流會在本周後期至下周為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，料市區最高氣溫升至34度，隨後數天持續天晴、日間酷熱及有驟雨。

（天文台網站截圖）

此外，在正午12時，強颱風巴威集結在濟州之西南偏西約210公里，預料向北移動，時速約30公里，進入黃海。天文台預測巴威會移向朝鮮半島至遼東半島一帶，料明日減弱成颱風，進入內陸地區後進一步減弱成溫帶氣旋。