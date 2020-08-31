美莎克增強明或升超強颱風直撲韓國　天文台料港下周有驟雨雷暴　

「立秋」過後，本港未見秋意，天氣仍然酷熱。天文台指，一股微弱的大陸氣流正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，但沿岸地區亦有驟雨。今日（31日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，酷熱天氣警告亦生效。 天文台預測，明日（9月1日）市區最高氣溫達攝氏34度。另外，一道低壓槽會在下周初影響華南，料該區驟雨增多，下周日（9月6日）及周一（9月7日）局部地區更有雷暴。 另外，天文台指強颱風美莎克集結在沖繩島以南約320公里，預料向西北偏北移動，時速約25公里，移向琉球群島並繼續增強，最高達超強颱風級別。

天文台預料，今日下午天氣酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲，吹微風。展望未來數日持續酷熱及風勢微弱，局部地區有驟雨及雷暴。明日是開學日，亦是政府推出的「全民檢測」開始在各區採集樣本的首日，天文台料明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，日間酷熱；氣溫介乎28至34度。

酷熱天氣料持續數日，天文台預測，周三（9月2日）起一連三日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱；最高氣溫亦達33度。下周一（9月7日）是廿四節氣中的「白露」，代表夜間氣溫下降較快而令到水氣開始凝結成露水。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；氣溫則介乎27至32度。

另外，天文台預測強颱風美莎克會在未來一兩日持續增強，橫過琉球群島及移入東海，其外圍的高溫天氣，亦會在未來數天於廣東地區觸發驟雨及雷暴。美莎克明日更有機會，「升級」達到超強颱風級別，預測路徑將會於韓國登陸。

內地中央氣象台則預計，美莎克將向北偏西轉偏北方向移動，逐漸向琉球群島南部海域靠近，將於9月1日凌晨移入東海東南部，強度繼續增強，最強可達超強颱風級；之後在東海北部轉向北偏東方向移動，趨向朝鮮半島南部，強度逐漸減弱。受其影響，今日東海等海域風力強勁。