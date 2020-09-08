天文台料明起一連七日有驟雨雷暴　下周日最高氣溫跌穿「3字頭」

本港連日來均下起連綿大雨，今早（8日）天文台更一度發出黃色暴雨警告信號。雖然暴雨已停，但各區仍然烏雲密佈。天文台預測，一道低壓槽會在未來數日於華南沿岸徘徊，該區有驟雨及雷暴。受一股偏東氣流影響，周末至下周初廣東持續有雨。隨著高空反氣旋稍為增強，華南沿岸下周中期驟雨減少。 根據天文台九天天氣預測，料未來九日均會有雨，而明日（9日）起更一連七日有雷暴。受雨勢影響，本港亦會稍降溫，料下周日（13日）市區最高氣溫為攝氏29度，低於「3字頭」。

天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。本港方面，過去數小時多處地區錄得超過30毫米雨量，而港島中西區更錄得超過70毫米。在過去一小時，多區如沙田、尖沙咀及港島區等，則錄過逾2毫米雨量。天文台預測，近下午1時荃灣、沙田、大嶼山及港島仍會有微雨。

而在閃電方面，今日截至中午12時，全港雲對地閃電總次數為1471次，當中以新界東雲對地閃電次數最多，達1011次。港島及九龍則有396次；大嶼山有35次；新界西最少，只得29次。

天文台預測，料明日（9日）起更一連七日有雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台預測今日大致多雲，有驟雨及雷暴。早上雨勢有時頗大，吹輕微至和緩偏南風；展望本周餘下時間間中有驟雨及雷暴。料明日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，早上雨勢有時較大；氣溫則介乎26至31度。

天文台料明日起一連七日亦會多雲、有雨及雷暴，至下周二（15日）始重見陽光。料下周二大致多雲，間中有驟雨及雷暴，日間部分時間天色明朗。氣溫介乎27至31度，相對濕度則為75%至95%。