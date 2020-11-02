雙颱風｜艾莎尼周六逼近本港以南約300公里　天鵝過門不入

踏入11月，料有雙颱風前後腳進入南中國海。天文台料熱帶氣旋天鵝將會向西移動，今晚(2日)至明早(3日)在香港以南約800公里遠距離掠過，對本港直接威脅不大。 天鵝過門而不入，不過另一風暴將緊隨其後。天文台預測熱帶風暴艾莎尼未來數日會增強，按最新預測路徑，艾莎尼會於未來一兩天進入南海北部，並於本周五(6日)晚以颱風級別進入本港800公里警戒範圍，其後會繼續靠近華南沿岸，天文台暫預測於艾莎尼本周六(7日)早上，於香港以南約300公里掠過。 風雖近，但天文台最新公布的九天天氣預報，只見本周後期風力只屬清勁級（5級）、離岸間中達強風級（6級），即3號風球風力，不過天文台埋下伏筆，指艾莎尼的移動路徑和強度仍有變數，本周未擬出街的市民要留意。

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天文台指，熱帶氣旋天鵝正橫過南海中部，今晚(2日)至明早(3日)在香港以南約800公里掠過，對本港直接威脅不大。(天文台圖片)

天鵝將本港以南800公里掠過

今日正午12時，熱帶風暴天鵝集結在南海中部、越南中部峴港以東約1,090公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中部。

天文台於中午12時發出特別天氣提示，天鵝正橫過南海中部。按照現時預測，會於今晚至明早(3日)在香港以南約800公里掠過，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸及南海北部風勢頗大。

天鵝即將遠去，又迎來另一颱風。天文台指，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏東約920公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。艾莎尼會在未來一兩日在菲律賓以東海域徘徊，隨後有機會移向呂宋海峽並進入南海北部，但路徑和強度仍有變數。天文台會密切監察艾莎尼的動向。

根據天文台路徑預測，艾莎尼會本周六(7日)早上，於香港以南約300公里掠過。(天文台圖片)

艾莎尼「360度」繞圈後增強

根據天文台路徑預測，艾莎尼會於今起一連三日（2至4日），在菲律賓東北面海面「360度」繞圈，並增強為強烈熱帶風暴，隨後於周四（5日）逼近菲律賓呂宋島北部，再升級為颱風，經巴士海峽移向海南。艾莎尼將會於本周五(6日)，以颱風進入本港800公里警戒範圍，本周六(7日)早上，於香港以南約300公里掠過，天文台預料艾莎尼屆時會減弱至強烈熱帶風暴。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼ 全球預報系統GFS預測▼

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處的相對濕度下降至60%以下。

本港地區下午及今晚天氣預測方面，大致天晴及乾燥。吹和緩北至東北風。展望未來數天大致天晴及乾燥。本周中期風勢較大。未來九天天氣預報顯示，本周中至下周中最低氣溫徘佪約21至22度，最高氣溫則介乎27至28度，本周末有幾陣雨，料與艾莎尼有關。

未來九天天氣預報顯示，本周中至下周中最低氣溫徘佪約21至22度，最高氣溫則介乎27至28度，本周末有幾陣雨。(天文台網頁截圖)

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