雙颱風｜艾莎尼菲律賓以東360度打圈轉向西　周五逼近本港500公里

踏入11月，颱風陸續有來。天文台今日（1日）預測，近七年最強的超強颱風天鵝，明日（2日）進入南海中部。天鵝今晚減弱為颱風，最新預測在明晚至後日，在香港800公里警戒位置擦過，其後一路向西，移向越南中部，料對港不會構成威脅。 不過一風未過，一風又準備殺入南海。熱帶氣旋艾莎尼已強為熱帶風暴，將緊隨天鵝之後進入南海，本周五（6日）進入本港800公里警戒範圍。按天文台公布的的五天移動路徑預測圖，正向西北移動的艾莎尼將在菲律賓呂宋島以東的西北太平洋「360度」打一圈，其後轉為向西移動，橫過菲律賓與台灣之間的巴士海峽，進入南海，本周五晚逼近本港東南面500公里內。

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本周有兩個熱帶氣旋進入南海。（天文台網頁截圖）

天文台料艾莎尼周四增強為颱風

天文台預測，今日晚上8時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1,170公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。艾莎尼會在未來數日橫過菲律賓以東海域，隨後路徑及強度存在變數，預計未來三日（2至4日）會在菲律賓東北面海面「360度」打一圈，增強為強烈熱帶風暴，之後於周四（5日）逼近菲律賓呂宋島北部，再升級為颱風，經巴士海峽移向海南，周五進入本港800公里警戒範圍。

熱帶氣旋艾莎尼在本周中期於菲律賓對出海面「360度」打圈，料周五（6日）進入本港800公里範圍。（天文台網頁截圖）

天文台：天鵝是2013海燕之後最強熱帶氣旋

至於已減弱為颱風的天鵝，在今晚8時集結在馬尼拉之西南偏南約110公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過呂宋，明日進入南海中部，隨後兩三日移向越南中部。天文台修訂對天鵝的預測移動路徑，料會較日前的預測偏南，明晚至後日在本港以南約800公里掠過，較之前預測南移100公里。

天文台在Facebook專頁指，天鵝昨日迅速增強，今早其中心附近最高持續風速約為每小時260公里，是自2013年海燕以來，西北太平洋及南海區域的最強熱帶氣旋。在登陸菲律賓前，天鵝中心附近最高持續風速更達每小時275公里，台長鄭楚明在其Facebook留言「天佑菲律賓」；天鵝在菲律賓造成嚴重破壞，至少有4人死亡。

強颱風天鵝明日（2日）進入南海中部，隨後兩三日移向越南中部。（天文台網頁截圖）

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

天文台預測本港明早市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩偏東風，明日漸轉吹偏北風。展望隨後數天大致天晴及乾燥。本週中期風勢較大。