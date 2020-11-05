艾莎尼明闖港800公里　日間與港保持距離　周末撞正季候風存變數

雙颱風「前後腳」進入南中國海，熱帶風暴天鵝過門而不入，緊隨其後的強烈熱帶風暴艾莎尼，則正集結在馬尼拉之東北約840公里，移向呂宋海峽，料明(6日)早上進入本港800公里警戒範圍，周六(7日)將會於本港約300公里外掠過。不過一股東北季候風的補充，會在週末期間抵達華南沿岸，天文台預料，艾莎尼進入南海東北部後會減弱，根據天文台熱帶氣旋路徑預測，艾莎尼隨後逐漸移向西南方向，遠離本港。 本周末艾莎尼迫近，但撞正東北季候風，會否「掛波」仍存變數。天文台預料，周六(7日)大致天晴，稍後漸轉多雲及有一兩陣雨，風勢和緩至清勁，吹4至5級風；周日則大致多雲，有一兩陣雨。市民外出時緊記留天氣狀況。

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艾莎尼明(6日)早上進入本港800公里警戒範圍， 但與此同時，一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸，而艾莎尼進入南海東北部後會減弱 。(天文台截圖)

天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。在上午十時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約840公里，預料向西移動，時速約20公里，移向呂宋海峽：進入南海東北部 後會減弱 。同時，熱帶風暴天鵝集結在峴港之東南偏東約390公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，移向越南中部。

天文台續指，熱帶氣旋艾莎尼會在明日（6日）橫過呂宋海峽，進入香港800公里範圍內，但預料其環流較細小及緊密。按現時預測路徑，艾莎尼會在明日日間，與本港保持一段距離。此外，一股東北季候風的補充，會在週末期間抵達華南沿岸。天文台預料，艾莎尼進入南海東北部後會減弱，將密切監察其最新動向。

至於本港地區今日天氣預測，天晴乾燥。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風；天氣展望方面，明日大致天晴及乾燥。週末期間雲量較多，風勢頗大。

天文台九天天氣預報顯示，周末或有陣雨。(天文台官網截圖)

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