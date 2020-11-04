天文台料艾莎尼漸增強　周六入港400公里內範圍　大機會「掛波」

熱帶風暴天鵝在本港800公里範圍外過門而不入，另一熱帶風暴艾莎尼在菲律賓東北海域徘徊，360度打圈後增強，周五（6日）進入南海東北部，料逐漸逼近本港，周六（7日）將進入本港400公里範圍內，本港很大機會「掛波」，但屆時減弱成強烈熱帶風暴級別後逐漸移離。 天文台解釋，艾莎尼有機會被季候風的乾冷空氣入侵而減弱，加上受大氣中層的反氣旋影響，亦會引導艾莎尼往西南移離，但強調隨後的路徑及強度仍有變數，會密切監察其動向。

熱帶風暴天鵝開始遠離本港，在正午12時集結在峴港之東南偏東約580公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，移向越南中部。

但是，送走天鵝，又迎來艾莎尼。熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約1060公里，預料初時移動緩慢，稍後向偏西方向移動，靠近呂宋海峽。艾莎尼在菲律賓東北海域徘徊，受較弱引導氣流影響，令其出現不規則移動，今日360度打圈後，會在周五進入南海東北部，隨後的路徑及強度仍有變數。參考最新熱帶氣旋預測路徑，艾莎尼最快周五（6日）以颱風級別進入本港800公里範圍，翌日更殺入400公里範圍，但會減弱成強烈熱帶風暴級別。

天文台料季候風及較低海水溫度影響 或致艾莎尼減弱

天文台料艾莎尼不會進一步逼近本港，同時季候風會在周末期間增強，華南沿岸及南海北部風勢頗大。參考本港九天天氣預報，本周後期較大風，周六及下周日（7日及8日）離岸及高地風間中達6級，即達3號風球風力。

當熱帶氣旋與季候風相遇，有可能被季候風的乾冷空氣入侵而減弱，就如2013年11月的羅莎，進入南海後因遇到乾燥氣流，在香港以南的南海北部上緩慢移動及減弱，並轉向西南移離。即使羅莎最接近香港時只有220公里，天文台只發出了一號戒備信號。

同樣出現在深秋的艾莎尼會否成為羅莎的翻版？天文台科學主任莊民諾解釋，羅莎受一股東北季候風補充影響，轉向西南移動，而艾莎尼將於周五橫過呂宋進入南海東北部，加上是深秋季節，東北季候風較強，熱帶氣旋有機會被乾冷空氣入侵而減弱，但其後移動路徑及強度仍有變數，目前難以預料其對港的影響性。

他又指，艾莎尼其後轉向西南移動，來自大氣低層系統的季候風是原因之一，而在大氣中層的反氣旋，亦會引導艾莎尼往西南移動。艾莎尼靠近本港時減弱，他解釋除了受季候風影響，進入南海時海水溫度亦相對較低，故有機會出現減弱趨勢。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

立冬有雨、風勢增強 最低21度

回看本港，乾燥的東北季候風正影響廣東。正午時分，本港大部分地區相對濕度下降至60%以下。天文台預測，東北季候風會在未來一兩日為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，故周四及五大致天晴。

周六是二十四節氣中的立冬，意味著冬季的開始，天文台料當日初時大致天晴，漸轉多雲及有幾陣雨，市區最低氣溫降至攝氏21度，翌日仍是大致多雲，有幾陣雨。天文台預測，下周一起多日迎來陽光，日間乾燥，氣溫介乎21至27度，秋意甚濃。