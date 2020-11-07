天文台今錄最高30.2度　成有紀錄以來最熱立冬　料下周日夜溫差大

近日本港秋風送爽，但日間天氣仍然炎熱。今日（7日）是廿四節氣中的「立冬」，代表冬季的開始。然而天文台今日錄得最高攝氏30.2度，取代2008年及1939年的紀錄，成為自1884年以來的「最熱立冬」。 天文台預料，乾燥的東北季候風會在下周持續為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚稍涼，內陸地區日夜溫差較大。

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今日是立冬，代表冬季的開始，降雨量會顯著減少，氣溫下降。然而今日各區天晴炎熱，不少市民更赴沙灘玩樂消暑。

天文台於下午錄得最高氣溫30.2度，而沙田、上水及屯門等亦同樣錄得約30度；筲箕灣、荃灣城門谷、將軍澳及啟德公園等更錄得最高逾32度。根據記錄，原本最熱的立冬為1939年11月8日及2008年11月7日同錄得的29.4度，即今日打破紀錄，成為自1884年以來的「最熱立冬」。

根據未來九天天氣預測，天文台料隨後九日亦有陽光及乾燥，早晚天氣稍涼。明日（8日）則料短暫時間有陽光及乾燥，氣溫介乎22至27度。秋高氣爽，正是戶外活動的好時機。天文台料下周二（10日）、三（11日）大致天晴及乾燥，氣溫最低見20度，市民出門要帶備外套。