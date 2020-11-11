颱風環高周五掠港800公里範圍　周末迎下雨天　離岸風力達3號波

踏入初冬，進入南海的熱帶氣旋仍一個接一個。集結在馬尼拉以東的颱風環高將於明日（12日）進入南海，按天文預測路徑，翌日更將進入本港800公里範圍，但預料不會進一步向港逼近。惟天文台預測，周末天氣明顯轉差，屆時風勢較大及有幾陣雨，離岸風間中達6級，即達三號風球風力。

在正午12時，颱風環高集結在馬尼拉以東約320公里，預料向西移動，時速約18公里，移向菲律賓並逐漸增強。天文台預測，環高會在今明兩日橫過菲律賓，隨後進入南海中部。根據熱帶氣旋預測路徑，環高周五稍稍進入本港800公里，但不會進一步走近。

參考內地中央氣象台預測，環高將以每小時約20公里速度向偏西方向移動，強度逐漸加強，最強可達強台風級別，將於明日凌晨在菲律賓呂宋島東部沿海登陸，其後穿過呂宋島，中午前後移入南海東部海面，然後趨向越南中北部沿海。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

受東北季候風持續影響，本周華南地區早晚稍涼。天文台預測，明日市區最低氣溫只有攝氏20度，天晴乾燥。但是當颱風環高靠近時，周五起迎來多雲、有雨天氣，風勢較大，到周六離岸風勢間中達6級，灰沉沉天氣料將持續至下周日（15日）。

隨著東北季候風在下周初緩和，華南沿岸地區天色較為明朗。天文台預測，下周多日部分時間有陽光，至中後期早晚有一兩陣微雨，氣溫介乎22至28度。