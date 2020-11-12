天文台今早錄得19.9度入秋後最低　料颱風環高明掠港800公里範圍

東北季候風帶來稍涼的天氣，今早（12日）天文台總部錄得最低氣溫19.9度，是今年入秋以來的最低紀錄。 天文台表示，強颱風「環高」已減弱為颱風，料明日（13日）進入本港800公里範圍。根據現時預測路徑，環高會大致移向越南中部至海南島一帶，與香港則保持一段距離。而周末期間，本港雲量增多，風勢較大及有幾陣雨，料周六及下周日（14及15日）離岸風間中達6級，即達3號風球的風力。

近日陽光普照，不少市民郊遊親近大自然。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

在正午12時，颱風環高集結在西沙之東南偏東約720公里，預料向西移動，時速約22公里。天文台預測，環高會在未來兩三日橫過南海中部，明日最接近本港，在800公里範圍掠過，大致移向越南中部至海南島一帶。

雖然颱風環高沒有進一步逼近本港，但周末天氣明顯轉差，沿岸雲量增多，風勢較大及有幾陣雨。天文台預測，周五開始有雨，周六及下周日更暫別陽光，離岸風間中達6級。

環高會在未來兩三日橫過南海中部。（天文台網站截圖）

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

回看本港天氣，受東北季候風持續影響，本周早晚稍涼。今早天文台總部錄得最低氣溫19.9度，是今年入秋以來的最低紀錄，北潭涌則最冷，僅錄得13.6度。

天文台預料，東北季候風會在下周初稍為緩和，華南沿岸地區天色明朗，本港下周一（16日）起陽光再現，但隨後數天有一兩陣微雨，下周中後期天氣溫暖，氣溫介乎22至28度。