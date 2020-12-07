天文台料周三起連日有雨　下周初轉涼市區最低14度　有地區僅10度

踏入二十四節氣中的「大雪」，迎來有陽光及乾燥的天氣。天文台預料，東北季候風會在隨後數天緩和，周三（9日）開始多雲及有幾陣雨，下雨天料持續至下周日（13日）。

受冬季季候風影響，本港下周再度轉涼，氣溫顯著下降，下周二（15日）市區最低氣溫降至14度，清晨時份個別地區如打鼓嶺將低見10度，部分地區如上水、大埔亦只有11度，市民要注意保暖了！