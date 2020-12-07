天文台料周三起連日有雨　下周初轉涼市區最低14度　有地區僅10度

撰文：勞敏儀
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踏入二十四節氣中的「大雪」，迎來有陽光及乾燥的天氣。天文台預料，東北季候風會在隨後數天緩和，周三（9日）開始多雲及有幾陣雨，下雨天料持續至下周日（13日）。
受冬季季候風影響，本港下周再度轉涼，氣溫顯著下降，下周二（15日）市區最低氣溫降至14度，清晨時份個別地區如打鼓嶺將低見10度，部分地區如上水、大埔亦只有11度，市民要注意保暖了！
受冬季季候風影響，本港下周再度轉涼，氣溫顯著下降。（資料圖片 / 蔡正邦攝）
東北季候風會在明日為廣東沿岸帶來清涼的天氣，本港明早仍然清涼，日間短暫時間有陽光，但是季候風會在隨後數天緩和，令本港開始多雲及有幾陣雨，由周三至周六將暫別陽光，迎來下雨天，市區氣溫亦稍稍回升，介乎19至22度。
下周三清晨時份 普遍地區最高僅13度
天文台預測，受冬季季候風影響，下周初華南再度轉涼，氣溫顯著下降。本港下周日起陽光再現，其後氣溫逐步下降，至下周二(15日)市區最低氣溫降至14度，與本周末相比，大跌5度，不少地區在早上時分更跌至11度，包括上水初、大埔、流浮山；沙田、屯門、將軍澳只有12度；打鼓嶺更低見10度。當日更離岸風間中達6級，即達三號風球風力。然而，至周三(16日)氣溫又會稍為回升。
（天文台網站截圖）
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