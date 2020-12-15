天文台今早錄13.4度入冬最低　多區10度以下　平安夜回暖達21度

冬季季候風正影響本港，今早明顯轉涼，天文台總部錄得最低氣溫13.4度，是今年入冬以來的最低紀錄，昂坪僅錄得6度，成全港最冷地區，而大老山、大帽山、荃灣可觀及打鼓嶺最低氣溫均在10度以下。 天文台預測，一股季候風補充會在周末期間抵達廣東沿岸，天氣仍然清涼，冬至（21日）當日市區最低氣溫仍只有13度，大致天晴及乾燥；隨後氣溫稍回升，至平安夜（24日）市區最高氣溫達21度。

天文台表示，冬季季候風會在未來數天繼續影響華南沿岸，早上相當清涼，而本港明日市區最低氣溫仍維持13度，早上相當清涼，打鼓嶺有機會跌至10度，日間短暫時間有陽光及乾燥，其後氣溫逐漸回升，至周五市區最高氣溫回升至20度或以，日夜溫差5度。

下周日夜溫差較大

天文台預料，一股季候風補充會在周末期間抵達廣東沿岸，下周日（20日）市區最低氣溫再回落，至翌日冬至市區氣溫仍維持介乎13至19度，早上相當清涼，大致天晴及乾燥，最低相對濕度跌至45%。

與季候風相關的乾燥氣流會在下周初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，天文台料本港下周多日有陽光，氣溫稍稍回升，日夜溫差較大，料平安夜當日氣溫介乎17至21度，部分時間有陽光。

今早多區氣溫跌至10度以下。（天文台網站截圖）