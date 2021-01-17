天文台料今晚顯著降溫　明早市區最低11度　青衣8度　沙田大埔9度

冬季季候風來襲，天文台預測今晚市區氣溫顯著下降5度至午夜約13度，明早（18日）再進一步跌至11度，新界地區再低2、3度，其中青衣於清晨時分料僅得8度，沙田及大埔亦只有9度；但料寒冷天氣維持一日後再升溫，近周末更高見21度。 天文台又預測，一道雲帶會在本周中後期帶來有雨的天氣，本港周四（21日）起多雲有雨，下雨天將持續至周末。

本港今日大致天晴，日間市區最高氣溫達18度，正午時分本港普遍地區的相對濕度下降至50%以下，但入夜後氣溫顯著下降。天文台預測，受冬季季候風影響，明早市區最低氣溫跌至11度，打鼓嶺低見7度，青衣8度，沙田及大埔亦只有9度，早上寒冷。

▼1.12雪白大帽山▼

(天文台網頁截圖)

天文台表示，未來一兩日廣東沿岸普遍晴朗及乾燥，內陸日夜溫差較大，料周二（19日）氣溫稍回升至介乎13至17度，離岸風間中6級，至翌日（即二十四節氣「大寒」）市區氣溫再升高1度，且暫別陽光，迎來多雲的天氣。



周四開始有雨 周六市區最高21度

一道雲帶會在本周中後期為廣東沿岸地區帶來有雨的天氣，天文台預測周四開始多雲有雨，料雨天持續至周六，當日亦日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫升至21度。天文台預料，下周初部分時間有陽光，但早上仍較清涼，日夜溫差約4至5度。

（天文台網站截圖）

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