天文台料市區今日最高24度　周末則低見14度　二月初迎連日晴天

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-26 12:28

本港近日天氣和暖，在陽光普照下氣溫稍回升，至周四（28日）市區最高氣溫升至23度；但一股乾燥的東北季候風會在本周後期殺到，料周五（29日）早上相當清涼，市區最低氣溫跌至14度。 踏入二月，本港將繼續迎來晴朗天氣，天文台料下月初氣溫會稍回升，在二十四節氣「立春」（2月3日）前夕，市區再回升至23度，但早上時分仍有涼意。

東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗天氣，本港今日天晴，日間溫暖及乾燥，吹輕微至和緩東北風，料市區最高氣溫達24度。

受偏東氣流影響，華南沿岸地區明日（27日）風勢較大，天文台預測明日本港早上清涼，大致多雲，下午部分時間有陽光；但周四（28日）會轉晴天，市區最高氣溫升至23度。但隨一股乾燥的東北季候風，會在本周後期抵達廣東，天文台料本港周五降溫，早上相當清涼，市區最低氣溫急降跌14度，日間大致天晴及乾燥，稍後離岸風間中達6級，風勢頗大。

季候風會在下周初緩和，天文台預料本港將持續天晴，但早上仍然清涼，市區最高氣溫多日維持在2字頭，其中下周二（2月2日）氣溫升至23度，大致天晴；翌日「立春」稍稍降溫，市區氣溫介乎16至20度，早上仍然清涼，部分時間有陽光。