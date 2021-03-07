天文台料未來一兩日雲帶轉薄　最快周二見陽光　沙田南洋櫻盛開

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-07 20:12

踏入春天，除了春暖花開外，本港天氣亦變得多雲及潮濕，昨日（6日）更有驟雨及雷暴。天文台展望覆蓋中國東南沿岸的雲帶，於未來一兩日會稍為轉薄，天色較為明朗，本周二（9日）短暫時間更有陽光。但相對濕度仍然不減，未來數日維持最高90%的水平。

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相對濕度仍然不減，未來數日維持最高90%或以上的水平。（天文台網站截圖）

天文台指，東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣。同時一道雲帶正覆蓋該區。明日本港大致多雲。初時有一兩陣微雨。

天文台最新天氣預測顯示，本港地區下午及今晚大致多雲，有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。吹和緩至清勁偏東風。天文台展望覆蓋中國東南沿岸的雲帶，於未來一兩日會稍為轉薄，天色較為明朗，並預料一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在本周中期及週末期間影響華南沿岸。

▼荔枝角公園三期櫻花盛開▼

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過去一周多雲及潮濕，多日未見陽光，天文台預料最快於本周二（9日）短暫時間有陽光，其後本周五部分時間有陽光。不過相對濕度仍然不減，未來數日維持最高90%或以上的水平；溫度亦沒有太大變化，徘徊於19至25度。

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