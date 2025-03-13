天氣｜今日濕度100%最高26度　早晚有一兩陣雨　周末期間轉涼

廣東沿岸風勢微弱，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（3月13日）大致多雲。早晚有一兩陣雨及部份地區有霧，相對濕度最高達100%，最低氣溫約22度。日間短暫時間有陽光及溫暖，最高氣溫約26度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。



天文台展望，星期五（14日）仍然潮濕，能見度頗低。星期六（15日）日間溫暖，晚上至星期日（16日）北風增強，氣溫逐步下降。下周初早上最低氣溫降至14度左右，日間乾燥。



圖為截至3月13日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



+ 17

冷鋒及季候風影響 下周初乾燥及早晚清涼

天文台指出，一股潮濕的偏東氣流會在今日稍後逐漸影響華南沿岸，未來一兩日該區有幾陣霧。

預料一道冷鋒會在星期六晚上至星期日橫過沿岸地區並為該區帶來幾陣驟雨，而內陸地區有雷暴。受隨後的東北季候風影響，星期日沿岸地區天氣轉涼，下周初至中期天色逐漸好轉，天氣乾燥，早晚清涼。

▼2月13日 本港天色轉好▼



+ 3

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月13日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日最多跌10度 下周一最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）及周六（15日）相對濕度仍達95%。明日大致多雲，有一兩陣雨，能見度頗低，下午部份時間天色明朗，料介乎20至23度。周六（15日）有幾陣驟雨，早晚能見度較低，最低氣溫稍跌至19度，最高有25度。

下周日（16日）初時有一兩陣驟雨，早晚清涼，至下周五（21日）均日間乾燥。其中周日跌至15至20度，最低氣溫較前一天最高相差10度。

下周一 （17日）早上相當清涼，最低氣溫跌至14度。下周二（18日）及下周三（19日）均早晚清涼，介乎15至21度。下周四（20日）及周五則早上清涼，周四回升至16至22度，周五進一步升至17至23度。