天氣｜今日潮濕最高25度　早晚有一兩陣微雨　周日轉涼跌至15度

一股潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸，天文台指本港今早（3月14日）能見度頗低，港內的能見度在3,000米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨及能見度頗低，最低氣溫約21度，相對濕度最高95%。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約25度，吹和緩東風。



天文台展望，星期六（15日）日間溫暖，晚上至星期日（16日）北風增強，氣溫逐步下降。下周初早上最低氣溫在14度左右，日間乾燥。



圖為截至3月14日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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冷鋒周六晚間橫過 下周初早晚清涼

天文台指出，受潮濕的偏東氣流影響，今明兩日廣東沿岸能見度頗低。預料一道冷鋒會在星期六晚間橫過沿岸地區並為該區帶來幾陣驟雨，而內陸地區會有雷暴。受隨後的東北季候風持續影響，星期日沿岸地區天氣轉涼，下周初至中期天色逐漸好轉，天氣乾燥，早晚清涼。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月14日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周一最低14度 周四仍早上清涼

根據天文台的九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚能見度較低，相對濕度仍達95%，氣溫料介乎19至25度。下周日（16日）早晚清涼，初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗及乾燥，跌至15至20度之間，最低氣溫較前一天最高相差10度。

下周一 （17日）至下周三（19日）均早晚清涼及日間乾燥，下周一料介乎14至19度；下周二（18日）及下周三大致天晴，介乎15至21度。

下周四（20日）仍早上清涼，至下周六（22日）均大致天晴及乾燥。周四起氣溫回升，從最低16度，逐日升至下周六最低18；連日最高氣溫介乎22度至24度。