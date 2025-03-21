天氣｜今早新界僅約13度　日間乾燥最高25度　未來數日早晚溫差大

東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗的天氣。天文台指出，本港今早（3月21日）清涼，市區氣溫在16、17度左右，而由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至13度或以下。天文台預測，本港今日天晴，日間乾燥及溫暖，相對濕度最低40%，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。



截至今晨5時50分，天文台錄得11.1度，黃大仙僅14.3度、深水埗15.3度。新界多區約13度，其中沙田及大埔13.0度、上水13.3度、打鼓嶺11.2度，全港以北潭涌的7.9度最為低溫。天文台展望，未來兩三日持續天晴乾燥，氣溫逐步回升，但日夜溫差頗大。下周初至中期日間炎熱。



圖為截至3月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月13日 本港天色轉好▼



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下周初至中期下周能見度較低 後期有驟雨及降溫

天文台指出，隨著東北季候風逐漸緩和，華南沿岸未來一兩日氣溫逐步回升。同時受高空反氣旋影響，該區天色普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部份地區能見度較低。而一股東北季候風會在下周後期抵達華南，該區有幾陣驟雨，氣溫下降。

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月21日凌晨1時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一至四炎熱最高28度 下周六早上清涼最低17度

根據天文台的九天天氣預報，明日（22日）至下周三（26日）均大致天晴，其中明日及周日（23日）均日間相當溫暖，最低氣溫18度，最高26度及27度。

下周一 （24日）至下周四（27日）日間炎熱，局部地區能見度較低。最低氣溫從周一最低19度，逐日升至周四的23度；最高氣溫連日均為28度。其中下周四有一兩陣驟雨。

下周五（28日）及下周六（29日） 氣溫回落，均大致多雲有雨。下周五介乎19至25度；下周六早上清涼，跌至17至21度之間。