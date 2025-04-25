天文台凌晨4時發黃色暴雨警告 是否改紅雨視乎雷雨區發展
撰文：蕭通
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天文台於今日（4月25日）凌晨4時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台於4時28分再發特別天氣提示，指與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並留意最新天氣消息。
在此前的凌晨3時30分，天文台的特別天氣提示稱，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。另外，天文台在凌晨1時37分發出雷暴警告，有效時間延長至清晨6時，預料香港有幾陣狂風雷暴。
料今日有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大
天文台指出，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶，預測本港今日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎24至28度，相對濕度最高約95%。吹微風，晚上轉吹和緩東至東北風。天文台展望，明日（26日）風勢較大，仍有幾陣驟雨，周末期間早上稍涼。
▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼
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周末期間氣溫稍降 周六最低23度
天文台指出， 一股偏東氣流會在今晚逐漸影響廣東沿岸，並會在周末期間稍為增強，該區風勢較大及有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。隨著偏東氣流緩和，下周初至中期沿岸地區日間天氣炎熱。
▼天文台九天天氣預報▼
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下周一至六均炎熱 勞動節有一兩陣驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（26日）至下周一（28日）均大致多雲有驟雨，其中明日初有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，料介乎23至26度。下周日（27日）有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，介乎24至27度。
下周一（28日）至下周六（5月3日）均短暫或部份時間有陽光，且日間炎熱，連日最低氣溫均24度，最高在28或29度。其中下周一及 下周四（5月1日）勞動節料有一兩陣驟雨。
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