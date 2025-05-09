低壓槽今日南下　天文台料日間天晴炎熱、晚上有雷暴　母親節稍涼

【明日的天氣／天文台／母親節天氣／低壓槽／狂風雷暴】市民今晚（9日，星期五）歡度Happy Friday要留意天氣變化。天文台指一道低壓槽昨日（8日，星期四）在華中形成，會在今日向南移近廣東沿岸，下午天氣會漸轉不穩定，晚上可能出現狂風雷暴等強對流天氣。歐洲集合預報模式顯示今日下午初時，廣東沿岸日間閃電概率頗高。



接着星期日（11日）是母親節，天文台預測大致多雲，初時有幾陣驟雨，氣溫稍涼，介乎22至27度。天文台指綜合不同電腦模式預測，驟雨減少的時間仍有不確定性，若降雨較為持續，當日早上最低氣溫可能更低，呼籲在周末計劃戶外活動或與家人慶祝母親節時，要留意最新天氣預測。



▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



一道低壓槽5月7日中午持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台發出黃色暴雨警告一小時。下午初段灣仔金鐘海旁仍間中有微雨。(黃浩謙攝）

一道低壓槽5月7日中午持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台發出黃色暴雨警告一小時。下午初段灣仔金鐘海旁仍間中有微雨。(黃浩謙攝）

預測低壓槽會在今日稍後靠近華南沿岸地區

天文台科學主任（葉繼豪 黃家興 林家輝 麥佩緹 范文熙）昨晚（8日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《母親節天氣錦囊》文章，指出現時位於華中的低壓槽會在今日（9日）稍後靠近華南沿岸地區。

天文台預料本港今日稍後至星期六（10日）間中有驟雨及幾陣雷暴，星期六晚上氣溫開始下降。接着星期日（11日）母親節初時仍有幾陣驟雨，早上稍涼。

天文台5月8日晚上11時20分更新九天天氣預報。（天文台圖片)

5月5日至7日廣東地區降雨分佈圖，顯示沿岸部分地區的日雨量超過100毫米。（天文台圖片）

低壓槽周二為廣東內陸地區帶來冰雹

文章指出，一道低壓槽在過去兩三日為廣東帶來大驟雨，內陸地區在星期二（6日）更接獲冰雹報告，而星期三（7日）本港雨勢有時頗大，下午西貢、沙田及大埔區錄得超過30毫米雨量，而荃灣區的雨量更超過70毫米。

5月7日本全日港雨量分佈。（天文台圖片)

預測今日間炎熱 下午漸轉不穩定 晚上或出現狂風雷暴

天文台指昨日（8日）廣東沿岸受偏東氣流影響，短暫時間有陽光。同時一道低壓槽在華中形成，並會在今日（9日）向南移近廣東沿岸，預料日間雖然天氣仍然炎熱，市區氣溫介乎26至31度；但隨着低壓槽移近，下午天氣會漸轉不穩定，預測晚上廣東可能出現狂風雷暴等強對流天氣。

歐洲集合預報模式顯示，今日下午初段，廣東沿岸日間閃電概率頗高。

歐洲集合預報模式顯示，5月9日星期五廣東沿岸日間閃電概率頗高。（天文台圖片）

預測周六部份地區雨勢頗大 珠江口出現強降雨預報仍有分歧

文章指出，雖然現時春季已近尾聲，但北方的冷空氣仍然活躍。預料星期六（10日）有冷空氣向華南擴展，加上高空西風槽幫助對流發展，配合良好的水汽輸送，華南沿岸地區會有驟雨及雷暴，部份地區雨勢頗大；但不同電腦模式的預報，對珠江口一帶受強降雨影響的時段及位置仍有分歧。

其中英國電腦模式預測較強降雨持續影響沿岸地區，日本電腦模式則顯示珠江口一帶有強降雨，而人工智能模式「伏羲」則料降雨較弱且集中在中午之後。

星期六珠江口一帶受強降雨影響的時段及位置仍有分歧。（天文台圖片）

華南北部星期六或形成冷鋒 東北季候風晚上南下氣溫降

隨着東北季候風向南推進，星期六華南北部可能會有冷鋒發展，而東北季候風會在晚上抵達廣東沿岸，該區氣溫開始下降，市區由27度降至星期日（11日）早上22度，其後日間回升至27度。

天文台預測星期日母親節當日，初時仍有幾陣驟雨。綜合不同電腦模式預測，驟雨減少的時間仍有不確定性。若降雨較為持續，當日早上最低氣溫可能更低。

根天文台資料，自1884年有紀錄以來，最涼母親節為1927年5月8日，天文台總部錄得19.4度，在5月份相對清涼。

綜合不同電腦模式預測，5月11日母親節驟雨減少的時間仍有不確定性。（天文台圖片）

最低溫度概率預報圖，顯示星期六晚上氣溫開始下降。（天文台圖片）

天文台指，未來兩三日本地天氣會有較大轉變，提醒市民在周末期間計劃戶外活動或與家人慶祝母親節時，要留意天文台的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的天氣推送通知。