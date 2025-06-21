天氣預報｜天文台料未來三日天晴酷熱 下周二最高氣温達34度
撰文：陶嘉心
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【明日的天氣／天文台／夏至／驟雨】今日(21 日)為二十四節氣的夏至，天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。過去兩三小時，本港多處地區錄得約5毫米雨量。預測本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩偏南風，風勢有時疾勁。
天文台展望未來兩三日大致天晴及酷熱。市區料升至33度。下周中後期驟雨逐漸增多。
天文台表示，偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來幾陣驟雨。隨著高空反氣旋支配該區，未來兩三日廣東沿岸普遍晴朗，天氣酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並會在下周後期靠近華南沿岸。
預測今日最高約31度 稍後局部地區有雷暴
天文台預測今日(21 日)大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度，局部地區有雷暴。吹南風3至4級，風勢有時疾勁。
明日起一連三日天氣酷熱 市區最高33度
天文台預測明日（22日）起一連三日酷熱，市區料升至33度，吹南至西南風3至4級。周日早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間漸轉天晴，天氣酷熱；下周一（23日）大致天晴，局部地區有驟雨；下周二（24日）吹南風3級，大致天晴，日間酷熱。料氣温上升至介乎28至34 度。
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廣闊低壓槽下周中起影響香港，天文台料下周四（26日）至下周日(29日) 均大致多雲，局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，最高氣温30度、31度。
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