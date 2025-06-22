酷熱天氣警告｜天文台：市區最高33度　未來幾日酷熱　周二料34度

【明日的天氣／天文台／天氣預報/驟雨】天文台今早（22日）6時45分發出酷熱天氣警告，指高空反氣旋正覆蓋華南及南海北部，同時一股偏南氣流為廣東沿岸帶來驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。



天文台展望未來兩三日大致天晴及酷熱。本週中後期驟雨逐漸增多。根據九天天氣預報，今日起至星期三（25日）天氣酷熱，星期二（24日）最高氣溫更達到34度高溫。一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並會在本周後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。



天文台今早（22日）6時45分發出酷熱天氣警告，最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。(資料圖片/廖雁雄攝）

天文台今早（22日）6時45分發出酷熱天氣警告，最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。(資料圖片/廖雁雄攝）

今市區最高33度 紫外線強度極高

天文台表示高空反氣旋正覆蓋華南及南海北部，同時一股偏南氣流為廣東沿岸帶來驟雨。今日部份時間有陽光。早上局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹和緩南至西南風。今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。

今早9時，多區錄得超過30度的高溫，包括元朗公園、深水埗、西頁、坪洲等，其中黃大仙更錄得30.9度。

天文台今早7時50分更新未來九天天氣。明日至下周三，預測最高氣温均33度或以上。(天文台網站截圖)

未來兩三日天晴酷熱 星期四起天氣不穩

天文台展望未來兩三日大致天晴及酷熱，本週中後期驟雨逐漸增多。根據九天天氣預報，受高空反氣旋支配，未來兩三日華南普遍晴朗及酷熱，星期一（23日）最高氣溫33度，到星期二（24日）更可達34度。酷熱天氣持續至星期三（25日），氣溫介乎28至33度，到星期四天氣開始不穩定，驟雨增多。

天文台今早7時50分更新未來九天天氣。明日至下周三，預測最高氣温均33度或以上。(天文台網站截圖)

天文台指一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並會在本周後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。預料廣闊低壓槽會在週末期間在南海北部一帶徘徊，該區天氣持續不穩定。