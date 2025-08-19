打風｜天文台料有熱帶氣旋橫過南海北部「西登」　周日港南面掠過

【天文台／打風／移動路徑／風球／暴雨警告】天文台今日（19日）指現時位於關島以南的低壓區，會在未來數日逐漸發展並移向呂宋，隨後橫過南海北部，大致移向海南島及其鄰近海域，即料「西登」，但其在南海的發展及與廣東沿岸的距離仍存在變數。多個預測模式包括傳統電腦及AI人工智能模式，料該熱帶氣旋會在周日（24日）在本港以南400至600公里掠過，強度仍較大分歧。



天文台九天天氣預報顯示，本港周末開始受到影響，預測周六（23日）日間酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴，周日（24日）開始吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級。６級為強風，屬3號風球風力，暫未見會出現較大風力。



位於關島以南的低壓區會在未來數日逐漸發展，8月19日已其核心部份。(Tropical Tidbits圖片)

明天的天氣：短暫時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台表示，位於廣西南部的熱帶氣旋會在今日移入內陸並逐漸消散。高空反氣旋會在未來兩三日逐漸增強，華南沿岸驟雨減少，天色好轉，本周後期天氣酷熱。

天文台預測明日 ( 20日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹南風3級，市區最高攝氏31度；到周四（21日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；到周五（22日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高33度。

天文台8月19日更新九天天氣預報，料星期六稍後天氣開始轉差。（天文台圖片)

預測周六稍後有幾陣狂風雷暴 暴雨天氣持續至下周二

九天天氣預報顯示，本港周六( 23日）「起風」，吹東至東北風3至4級，稍後增至5級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱最高33度，稍後有幾陣狂風雷暴。到周日( 24日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。

天文台預測下周一（25日）東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。到下周二（26日）初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。