打風｜AI風烏料熱帶氣旋周日港南400公里強勢掠過 天文台指存變數

【打風／天文台／hko／熱帶氣旋／天氣／風球／颱風／移動路徑】現時由南海北部至西北太平洋關島的東南方，共有三個低壓系統，天文台周一（18日）指出，預料現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋至台灣一帶。



不同電腦預報模式對該低壓區的發展、移動路徑及速度仍有分歧，但都料會進入南海東北部。當中有預測結果對本港有較大威脅，人工智能電腦模式「風烏」料其會以較強的熱帶氣旋，於下周日（24日）橫過南海中北部，掠過本港以南400公里，向西北移向海南島一帶「西登」。



8月18日下午2時30分的衛星雲圖。（天文台圖片）

天文台科學主任（范文熙 林銘津 張佳駿）周一傍晚在網頁「天氣隨筆」發表新一篇文章《熱帶低氣壓與高壓脊的共同影響》，展示南海北部至西北太平洋關島的東南方，共有三個低壓系統。

其中一個是近日為本港帶來風雨、由具有季風低壓特性的廣闊低壓區發展而成的熱帶低氣壓，周二（19日）即將隊廣西至越南北部交界。另一為位於台灣以東海域的熱帶低氣壓，會在今明兩日大致移向琉球群島至東海一帶。此兩個熱帶氣旋現在都對本港沒有威脅。

電腦預報模式對位於關島東南方的低壓區的發展及移動仍存在分歧。（天文台圖片）

至於位於關島東南方的低壓區，天文台預料會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數。但不同電腦預報模式對該低壓區的發展、移動路徑及速度仍有分歧，不過都料會進入南海東北部。

部分模式如「風烏」人工智能電腦模式，料其會以較強的熱帶氣旋，於下周日（24日）橫過南海中北部，於海南島一帶「西登」；亦有如英國傳統電腦測模式，預計其會維持較弱的強度，下周日以較快移動速度橫過南海北部；歐洲傳統電腦測模式則料其發展及移動速度較慢，到下周日仍在菲律賓呂宋島。

天文台表示，會繼續密切監測這些低壓系統的發展，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

▼人工智能預測模式「盤古」8月18日對位於關島東南方低壓區移動路徑預測▼



▼人工智能預測模式「風烏」8月18日對位於關島東南方低壓區移動路徑預測▼



▼人工智能預測模式「伏羲」8月18日對位於關島東南方低壓區移動路徑預測▼



▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF人工智能預測模式「AIFS」8月18日對位於關島東南方低壓區移動路徑預測▼



▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式8月18日對位於關島東南方低壓區移動路徑預測▼



另外，文章又總結近日暴雨天氣。一個具有季風低壓特性的廣闊低壓區在上星期六（16日）晚上增強為熱帶低氣壓，天文台在星期六晚上發出一號戒備信號。

天文台指該熱帶低氣壓一直與香港保持600公里或以上距離，大致移向海南島一帶。惟其環流範圍廣闊，仍帶有部分季風低壓的特性，其外圍亦屬大風區域；同時一道高壓脊亦覆蓋中國東南部，在熱帶低氣壓與高壓脊的共同影響下，本港風勢較大，尤其在雨帶經過時，周日（17日）部分地區的風力曾短暫達到強風程度。

8月17日下午2時30分的衛星圖片。當時位於南海中北部的熱帶低氣壓中心附近最高持續風速約為每小時45公里。（天文台圖片）

受其外圍雨帶影響，周日本港多處地區錄得超過20毫米雨量；到周一，華南沿岸及南海北部持續有雷雨發展，天文台在凌晨時分一度發出紅色暴雨警告信號。隨着熱帶低氣壓周日晚逐漸遠離本港，移向海南島西部至北部灣一帶，珠江口一帶的風勢逐漸轉為受中國東南部的高壓脊所主導，天文台在周日晚上8時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

8月17日的本港雨量分佈。（天文台圖片）

雖然熱帶低氣壓已逐漸遠離，但華南沿岸及南海北部周一（18日）持續有雷雨發展，天文台在凌晨1時15分發出紅色暴雨警告信號，而到了早上5時，強雨區仍然持續在本港附近及東南面海域發展，並有移近的趨勢；隨着相關雨帶減弱，天文台在早上6時05分改發黃色暴雨警告信號。

驟雨在今日日間繼續影響珠江口一帶。截止周一下午4時，本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而離島區及屯門的雨量更超過100毫米。

8月18日0時42分及5時06分的雷達圖像。（天文台圖片）