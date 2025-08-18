三旋共舞｜AI預測熱帶氣旋港南面掠過　天文台：路徑強度仍存變數

【打風／天文台／hko／熱帶氣旋／天氣／風球】一個突然而來的熱帶低氣壓在周末影響香港，本周末可能又有一個。天文台今日（18日）在預報中指出，預料現時位於關島東南方的低壓區，會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數。



天文台九天天氣預報顯示，周六（23日）本港吹微風2級，到周日（24日）轉吹東北風3至4級，稍後5級，離岸及高地間中6級，其後三日吹東至東北風、東至東南風及東南風，風向變他屬於有熱帶氣旋本港以南海域掠過情況。目前天文台預測最高風力離岸及高地間中6級，即3號風球風力。多個AI人工智能預測模式均顯示，該熱帶氣旋較大可能在周日於本港以南約400公里掠過。天文台預測周日稍後局部地區有狂風雷暴，到下周二天氣仍甚差。



另外，現時在台灣以東海域尚有一個低壓區，天文台料會在未來一兩日大致移向琉球群島至東海一帶。中台日韓官方氣象機構已將其升格為熱帶低氣壓，料會穿過沖繩本島，後向北移向日韓之間海域，而韓國氣象廳則料會轉左移向浙江。



8月18日上午 11:30的衞星雲圖顯示，在南中國海北部至關島的西北太平洋，有三個位置有強對流天氣發展。（天文台圖片)

8月18日上午 11:30的衞星雲圖顯示，在南中國海北部至關島的西北太平洋，有三個位置有強對流天氣發展。左一為近兩日影響香港的無名熱帶低氣壓，中為台灣以東海域的低壓區，右為關島東南方的低壓區，料會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。（天文台圖片)

天文台表示，位於海南島以西海域的熱帶氣旋會在今日橫過北部灣，隨後移入廣西內陸並逐漸消散。受活躍偏南氣流影響，明日（19日）廣東沿岸仍有驟雨及狂風雷暴。隨着高空反氣旋稍為增強，本周中期華南沿岸天色較為明朗，接近周末天氣酷熱。

熱帶低氣壓8月18日上午11時集結在香港之西南偏西約730公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

明日的天氣：有幾陣狂風雷暴 初時部分地區雨勢較大

天文台預測明日( 19日）吹南至東南風4級，初時離岸間中5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，稍後驟雨逐漸減少。

天文台8月18日上午11時半更新九天天氣預報，從22日至27日的預測風力及風向變化，可見天文台料有熱帶氣旋影響香港。（天文台圖片）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。人工智能預測模式「盤古」料其會在香港以南約400公里掠過。圖為8月24日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。人工智能預測模式「風烏」料其會在香港以南約400公里掠過。圖為8月24日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。人工智能預測模式「伏羲」料其會在香港西南約400公里掠過。圖為8月25日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF人工智能預測模式「AIFS」料其會在香港西南約500公里掠過。圖為8月25日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月29日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月28日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月27日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月26日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月25日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月24日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶。歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預測模式要到8月23日才現形，但會進入本港400公里圍。圖為8月23日14:00預測位置。（天文台地球地氣網頁截圖）

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向（天文台圖片）

熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大的分別，例如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。若適逢月相是新月，天文大潮有機會加劇風暴潮造成的水浸威脅。

當風暴集結在香港的西南時，橫瀾島是比較當風的。為了斷定風向，需要使用一個稱為「沙灘球」的工具。當一個風暴集結在香港的西南時，例如在海南島附近，橫瀾島會吹東至東南風。