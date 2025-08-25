天氣｜今日有幾陣驟雨　早上局部有雷暴　日間約32度

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】驟雨及雷暴正影響廣東沿岸海域及南海北部，同時一道高壓脊覆蓋中國東南部。天文台預測，本港今日（8月25日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。本周後期天氣漸轉不穩定。



圖為截至8月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



將受菲律賓以東低壓區影響 本周後期天氣不穩

天文台指出，熱帶氣旋劍魚會在今日移向越南中北部。隨著劍魚移入中南半島內陸並消散及受中國東南部的高壓脊影響，未來一兩日廣東地區天色較為明朗。預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本周中期進入南海，受其影響，本周後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。

在上午5時，強颱風劍魚集結在三亞以西約190公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向越南中北部。

圖為截至8月25日凌晨2時00分，天文台對劍魚的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月25日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



至下周二均有驟雨 周四及周五有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）至下周二（9月2日）均有驟雨。其中，明日及周三（27日） 均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，均介乎27至32度。周四（28日）及周五（29日）均大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫回落至30及29度。

周六（30日）至下周一（9月1日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中周六初時驟雨較多及有雷暴，最高30度。下周日（31日）至下周二均短暫時間有陽光，同介乎27至31度。