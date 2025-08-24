打風？廣闊低壓區周中入南海　天文台預測周四五離岸高地吹6級風

熱帶氣旋劍魚今日（24日）連升兩級成為強颱風，吹襲海南島及越南中北部，天文台中午12時10分取消一號風球。



天文台同時指出，預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在本周中期進入南海，受其影響，預測本周後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大，周四及周五（28至29日)離岸及高地間中6級，即強風 ( 6及7級），為3號風球及強烈季候風信號風力。至於會否打風，現時傳統電腦及AI人工智能均預測廣闊低壓區會進入南海中北部，但會維持廣闊低壓區程度，未出現預測增強及熱帶風暴。



8月24日下午的衞星圖顯示，南海至西北太平洋除了海南島以南的強颱風劍魚有強對流天氣（紅色示）外，在菲律賓以東海域的廣闊低壓區，未見有明顯強對流天氣。（天文台圖片）

8月24日下午的衞星圖顯示，在菲律賓以東海域的廣闊低壓區組織鬆散。（Tropical Tidbits網頁圖片）

劍魚6小時內增強至強颱風 天文台落波改發「黑球」

熱帶氣旋劍魚愈向西移動愈強，今早8時由強烈熱帶風暴增強至颱風，到下午2時再升級強颱風，即六小時內升兩級，中心附近最高持續風速每小時155公里，到下午5時中心附近風力再增強時速165公里，集結在香港之西南約680公里，不過對港未有威脅，天文台料今明兩日橫過海南島以南海域，移向越南中北部。

強颱風劍魚8月24日17時集結在香港之西南約680公里，中心附近最高持續風速每小時165公里。（天文台圖片）

天文台今中午12時10分取消一號風球，並隨時發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港風力達3號風球，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，昂坪曾錄得時速68公里的烈風程度陣風。

俗稱「黑球」的強烈季候風信號（右）生效時，代表本港普遍吹強風，風力等同3號風球（左）。(資料圖片)

天文台8月24日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九兩有雷暴或驟雨。（天文台圖片）

根據天文台地球天氣網頁顯示的AI人工智能預測模式盤古、伏羲、風烏、AIFS及歐洲中期預報中心ECMWF傳統電腦預報，均顯示廣闊低壓區未會增強為熱帶氣旋，但其北面外圍強風帶在周四及四五（28及29日）會摖過香港，與天文台預測吻合。

▼AI人工智能預測模式盤古8月24日對菲律賓以東海域的廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預測模式伏羲8月24日對菲律賓以東海域的廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預測模式伏羲8月24日對菲律賓以東海域的廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預測模式AIFS8月24日對菲律賓以東海域的廣闊低壓區的預測▼



▼歐洲中期預報中心ECMWF在8月24日對菲律賓以東海域的廣闊低壓區的預測▼

