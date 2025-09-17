打風｜天文台今晚發出一號風球 周四至周五評估需否改發3號風球
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag】天文台今日（17日）中午12時發出特別天氣提示，指位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，今晚將發出一號戒備信號。天文台將視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼
+4
▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼
+13
天文台今日中午12時發出特別天氣提示，指位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，今晚將發出一號戒備信號。
天文台預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。
由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台7時取消黃色暴雨警告信號 料猛烈陣風吹襲香港打風｜天文台發出預測移動路徑圖 料周六橫掃深圳 距上水20公里打風｜熱帶低氣壓將逼港 天文台考慮明晚至周四初時發一號風球打風｜熱帶低氣壓呂宋附近生成 中央氣象台路徑圖料周日登陸香港