打風｜天文台今晚發出一號風球　周四至周五評估需否改發3號風球

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag】天文台今日（17日）中午12時發出特別天氣提示，指位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，今晚將發出一號戒備信號。天文台將視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



熱帶低氣壓9月17日上午8時集結在香港之東南約1,010公里，料9月19日至20日在本港以東汕尾一帶登陸。(天文台圖片)

熱帶低氣壓9月17日上午位於菲律賓呂宋島，中央氣象台料9月20日晚在本港登陸。(中央氣象台圖片)

熱帶低氣壓9月17日上午位於菲律賓呂宋島，台灣中央氣象署料9月20日上午在本港登陸。(台灣中央氣象署圖片)

熱帶低氣壓9月17日上午位於菲律賓呂宋島，日本氣象廳料9月20日上午在本港登陸。(日本氣象廳圖片)

熱帶低氣壓9月17日上午位於菲律賓呂宋島，韓國氣象廳料9月20日上午在本港登陸。(韓國氣象廳圖片)

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



+ 4

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼



+ 13

天文台今日中午12時發出特別天氣提示，指位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，今晚將發出一號戒備信號。

天文台預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。

由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。