打風｜熱帶低氣壓呂宋附近生成　中央氣象台路徑圖料周日登陸香港

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台今日（16日）指出，預料現時位於菲律賓呂宋附近的低壓區會逐漸發展，並在本周後期至周末期間移向廣東沿岸。



內地中央氣象台等官方氣象機構下午將該低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，中央氣象台料其會在周日（21日）下午以強烈熱帶風暴級在本港登陸。台灣、日本及韓國的預測相近，但料會在香港以南海域掠過，最遠距離尖沙咀天文台總部約100公里。該熱帶氣旋環流較小，因此與香港最近距離將是關鍵。



至於另一更強的熱帶氣旋，天文台料會在本周後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸，各官方氣象機構暫未發出預測移動路徑圖。



9月16日下午衞星圖像顯示，菲律賓呂宋附近（右下方）有強對流天氣，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中，而內地等氣象機構下午都已將其升級為熱帶低氣壓，並發出移動路徑圖。（天文台圖片）

天文台：受東北季候風影響 路徑及強度存在不確定性

天文台今日下午指出，高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨；而位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預測在熱帶氣旋本周後期至周末期間移向廣東沿岸，該區驟雨增多，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在不確定性。

中央氣象台料周四進入本港警戒範圍並升級強烈熱帶氣風暴

內地中央氣象台、台灣中央氣象署、韓國氣象廳及日本氣象廳今日下午率先將該低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。

中央氣象台指出，在下午5時，該熱帶低氣壓集結在菲律賓馬尼拉東偏北方向約290公里，將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強。中央氣象台預測熱帶低氣壓在周三（17日）清晨增強為強帶風暴，周四（18日）清晨進入本港東南800公里警戒範圍，預計同日下午增強為強烈熱帶氣風暴，並繼續逼近香港以東海域。

內地中央氣象台9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西移動，朝向珠江口，21日下午在香港登陸。(中央氣象台圖片)

中央氣象台料周日下午登陸香港時維持強烈熱帶氣風暴級

中央氣象台的預測移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋會在周五（19日）下午在東沙島一帶轉向西移動，「奔向」珠江口，周六（20日）移至香港之東約200公里，其後持續向西橫行，周日（21日）下午以強烈熱帶氣風暴級別在本港登陸，再向西移動。

台灣中央氣象署9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西移動，朝向珠江口，21日下午在香港以南100公里內掠過。(台灣中央氣象署圖片)

台灣、韓國、日本同預測轉彎向西移動 本港以南100公里內掠過

台灣中央氣象署、韓國氣象廳及日本氣象廳下午也發出預測移動路徑圖，同樣料該熱帶氣旋會在周五下午在東沙島一帶轉向西移動，逼近珠江口，不過就預測不會在本港登陸，而是周日可能在本港以南100公里內掠過，再移向廣東西部。

韓國氣象廳9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西移動，朝向珠江口，21日下午在香港以南100公里內掠過。(韓國氣象廳圖片)

日本氣象廳9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西南偏西移動，預測21日下午在香港以南100公里內掠過。(日本氣象廳圖片)