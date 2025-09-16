打風｜熱帶低氣壓將逼港　天文台考慮明晚至周四初時發一號風球

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台今晚（16日）發出特別天氣提示，指位於菲律賓呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在今明兩日（16及17日）橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。天文台會考慮在星期三晚上至星期四（9月18日）初時發出一號戒備信號。



內地中央氣象台等官方氣象機構下午將該低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，中央氣象台料其會在周日（21日）下午以強烈熱帶風暴級在本港登陸。台灣、日本及韓國的預測相近，但料會在香港以南海域掠過，最遠距離尖沙咀天文台總部約100公里。該熱帶氣旋環流較小，因此與香港最近距離將是關鍵。



9月16日下午衞星圖像顯示，菲律賓呂宋附近（右下方）有強對流天氣，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中，而內地等氣象機構下午都已將其升級為熱帶低氣壓，並發出移動路徑圖。（天文台圖片）

天文台：受東北季候風影響 熱帶氣旋路徑及強度存在不確定性

天文台今日下午指出，而位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中，到晚上指出，低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在今明兩日（16及17日）橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍，預料該熱帶氣旋會大致移向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。

在晚上8時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約240公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋一帶。預料其會在本周後期至周末期間為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，該區風勢較大，海有湧浪。

位於呂宋附近的低熱帶低氣壓在9月16日晚上8時，集結在馬尼拉之東北約240公里，組織仍較鬆散。(Tropical Tidbits圖片)

環流較為細小 天文台視乎3因素考慮是否周五改發3號風球

天文台指由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號，即3號或以上風球。

受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，週末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大。海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

當該熱帶低氣壓增強至熱帶風暴級，料將命名「米娜」（Mitag，西太平洋島國米克羅尼西亞Micronesia提供名稱，當地雅浦(Yap)語，意思「我的眼睛」，一個婦女的名字）

明日的天氣：有陽光及酷熱 下午局部地區有雷暴

天文台指出，高空擾動會在明日（17日）為廣東帶來幾陣驟雨，預測吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高33度，下午局部地區有雷暴。

到周四（18日）吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間仍然酷熱，最高33度，稍後局部地區有雷暴。

天文台9月16日下午4時半更新九天天氣預報 ，受兩個熱帶氣旋影響，未來有幾日離岸及高地風力間中達6級。（天文台圖片）

周五開始吹北至西北風 周日後轉吹東南風 離岸及高地風力間中6級

隨着第一個熱帶氣旋及東北季候風南下共同影響，天文台預測周五（19日）吹北至西北風3至4級，離岸及高地間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，日間短暫時間有陽光，最高32度。

天文台預測周六（20日）吹西至西南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨較多，海有湧浪。到周日（21日）吹南至東南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

從預測周五至周日香港風向變化，可見天文台都預測該熱帶氣旋會由東向西橫過南海北部，暫料本港風力達6級，即吹強風，為3號風球風力（6及7級）。

內地中央氣象台9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西移動，朝向珠江口，21日下午在香港登陸。(中央氣象台圖片)

中央氣象台料周四進入本港警戒範圍並升級強烈熱帶氣風暴

內地中央氣象台、台灣中央氣象署、韓國氣象廳及日本氣象廳今日下午率先將該低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。

中央氣象台指出，在下午5時，該熱帶低氣壓集結在菲律賓馬尼拉東偏北方向約290公里，將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強。中央氣象台預測熱帶低氣壓在周三（17日）清晨增強為強帶風暴，周四（18日）清晨進入本港東南800公里警戒範圍，預計同日下午增強為強烈熱帶氣風暴，並繼續逼近香港以東海域。

中央氣象台料周日下午登陸香港時維持強烈熱帶氣風暴級

中央氣象台的預測移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋會在周五（19日）下午在東沙島一帶轉向西移動，「奔向」珠江口，周六（20日）移至香港之東約200公里，其後持續向西橫行，周日（21日）下午以強烈熱帶氣風暴級別在本港登陸，再向西移動。

台灣中央氣象署9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西移動，朝向珠江口，21日下午在香港以南100公里內掠過。(台灣中央氣象署圖片)

台灣、韓國、日本同預測轉彎向西移動 本港以南100公里內掠過

台灣中央氣象署、韓國氣象廳及日本氣象廳下午也發出預測移動路徑圖，同樣料該熱帶氣旋會在周五下午在東沙島一帶轉向西移動，逼近珠江口，不過就預測不會在本港登陸，而是周日可能在本港以南100公里內掠過，再移向廣東西部。

韓國氣象廳9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西移動，朝向珠江口，21日下午在香港以南100公里內掠過。(韓國氣象廳圖片)

日本氣象廳9月16日下午將位於菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，料其會向西北移動，9月19日下午在東沙島附近轉向西南偏西移動，預測21日下午在香港以南100公里內掠過。(日本氣象廳圖片)

▼AI人工智能預報模式「風烏」9月16日早上預測▼



▼AI人工智能預報模式「盤古」9月16日早上預測▼



天文台預料另一個熱帶氣旋會在本周後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。

有人工智能預報模式預測下周中在本港近距離「東登」，另有人工智能預報及傳統電腦預報則料在本港以南400公里內掠過。

下周一風力稍緩和 周二起受熱帶氣旋影響風力逐漸增強

天文台預測到下周一（22日）風力稍緩和，吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間酷熱，市區氣溫重上33度。

不過隨着預測的熱帶氣旋由菲律賓以東逐漸移入南海及近華南沿岸，下周二（23日）本港又再起風，預測下周二吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴。到下周三（24日)吹東至東北風5級，間中6級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。到下周四（25日)吹東至東南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

▼歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」9月16日早上預測▼



▼AI人工智能預報模式「伏羲」9月16日早上預測▼



