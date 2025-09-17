打風｜強勁熱帶氣旋下周入南海　天文台料9.24離岸及高地吹8級風

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台今日（17日）預測「雙旋來襲」，除了現時位於呂宋附近的熱氣低氣壓逐漸發展外，另一個熱帶氣旋將在菲律賓以東形成，下周初進入南海北部，靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴。



天文台最新9日天氣預報顯示，下周二（23日）稍後離岸及高地間中6級；下周三（24日）離岸及高地達8級；下周四（25日）初時離岸及高地7級。6及7級屬強風，即3號風球風力；8級為烈風，即8號風球風力。



按近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」，該熱帶氣旋將穿過巴士海峽進入南海北部，靠近廣東沿岸時非常成熟，下周三（24日）凌晨2時準備在本港以東、汕尾市南部海域登陸，其時巨大環流及強勁風圈會影響香港。



▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



天文台︰廣闊環流的熱帶氣旋下周靠近華南沿岸 將狂風大驟雨

天文台預測「雙旋來襲」，另一個熱帶氣旋將在菲律賓以東的西北太平洋形成，並顯著增強，下周初進入南海北部靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台9月17日上午11時半更新九天天氣預報，料未來一周將大風大雨。（天文台圖片）

9.23至9.25一連三日有狂風雷暴

天文台最新9日天氣預報顯示，本港下周一（22日）經歷短暫的好天氣後，下周二（23日）再度開始轉壞，吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；日間酷熱，部份時間有陽光，稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海有湧浪。

至下周三（24日）本港風力進一步增強，吹東至東北風6級，離岸及高地達8級；密雲有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。下周四（25日）風勢開始放緩，吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢較大，海有大浪及湧浪。

在菲律賓以東之西北太平洋已形成另一個熱帶氣旋，日本氣象廳料會向西北移動。(日本氣象廳圖片)

在菲律賓以東之西北太平洋已形成另一個熱帶氣旋，台灣中央氣象署同樣料會向西北移動。（台灣中央氣象署圖片）

9.24離岸及高地達8級風

根據蒲福氏風級表，6級及7級風力都屬於強風，分別相等於每小時平均風速41至51公里，以及52至62公里。

至於8級風力屬於烈風，相等於每小時平均風速63至75公里，即下周三的最高風力已符合發出8號風球的條件之一。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



AI預報系統「風烏」料穿過巴士海峽入南海

按天文台地球天氣網頁，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」顯示，該熱帶氣旋將在菲律賓東北海域採取西北偏西的方向，穿過巴士海峽到達南海（俗稱坐巴士），即風暴中心不受台灣或菲律賓的高山影響，若無其他減弱因素影響，可維持強度闖進華南沿岸。

該熱帶氣旋靠近廣東沿岸時非常成熟，「風烏」預測下周三（24日）凌晨2時正已準備在本港以東、汕尾市南部海域登陸，即「東登」，其時巨大環流及強勁風圈正影響香港，並繼續向西北方向移往內陸，逐步減弱至消散。

天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



▼歐洲中期預報中心9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



當增強至熱帶風暴將命名「樺加沙」 意思快速移動

目前位於呂宋的熱帶低氣壓，即將命名為第17號熱帶氣旋「米娜」。若上述熱帶氣旋增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海再無「對手」搶先誕生，將成為區內第18號熱帶氣旋，命名為「樺加沙」（Ragasa）。該名字由菲律賓提出，意思是快速移動。

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼

