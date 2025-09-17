打風米娜｜天文台料熱帶氣旋東登　有預報下周氣旋至少強颱風級

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／颱風／移動路徑／AI預報／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】現時位於呂宋附近的熱帶低氣壓距離本港東南約800公里，天文台今晚（5日）發文分析指，季候風令該熱帶氣旋接近廣東東部沿岸時，轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶。由於該熱帶氣旋環流較為細小，較接近香港時才有顯着影響，因此視乎轉向的實際時間，例如提早海上轉向，一旦「西登」本港風勢將會較強。



至於下周可能威脅本港的另一熱帶氣旋，天文台指其環流較為廣闊，或不經過陸地，橫過呂宋海峽進入南海北部，因此中心風力更強，部份電腦預報模式更預料達到強颱風或以上強度。若其採取較為接近本港的路徑，風暴潮可能較為顯着，本港沿岸地區或出現水浸。



▼9月17日傍晚 熱帶低氣壓即將進入香港800公里範圍▼



9月17日上午8時的衛星圖像顯示，一弱一強熱氣旋將吹襲廣東沿岸。（天文台圖片）

天文台科學主任（黃逸雋 黃子鈞 林家輝）今日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《呂宋附近低壓區的最新動態》的文章，內文指菲律賓一帶至西北太平洋均有對流雲團發展，其中呂宋附近的低壓系統率先「跑出」，昨晚（16日）增強為熱帶低氣壓，預料今日（17日）稍後移入南海東北部。

季候風令熱帶氣旋接近廣東東部沿岸時轉向靠近珠江口

文章指，按照現時預測，該熱帶氣旋周四及周五（18及19日）向西北方向移動，並有所增強，但同時東北季候風將逐漸影響中國東南沿岸。季候風令該熱帶氣旋接近廣東東部沿岸時，轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶。

受東北季候風影響，現時位於呂宋的熱帶氣旋將在廣東東部沿岸登陸，並逐漸轉向偏西方向移動，接近珠江口一帶，其轉向的實際時間，會令本港的天氣有頗大分別。（天文台圖片）

視乎轉向實際時間 東登西登影響大相逕庭

由於該熱帶氣旋環流較為細小，因此較為接近香港時，才會對天氣帶來顯着影響。而其轉向的實際時間，亦會令本港的天氣有頗大分別。

在本港以東登陸︰若該熱帶氣旋在廣東東部登陸後轉向，在靠近珠江口的途中會一直減弱。在此「東登」的情況下，本港吹西北風，但受地形屏蔽，風勢會相對較弱。

在本港以西登陸︰若該熱帶氣旋較早於海上轉向，則可能相當接近香港，甚至可能在本港以南掠過。在此「西登」的情況下，熱帶氣旋能在海上維持較高強度，加上香港會吹東南風，在較少地形屏蔽下風勢會較大。

因此只要該熱帶氣旋的路徑有些微差異，其對本港的天氣影響可以大相逕庭。 香港天文台

9月19日至21日期間珠江口一帶的雨量預報。（天文台圖片）

周末本港間中有狂風驟雨及雷暴 雨勢有時較大

根據現時評估，該熱帶氣旋在廣東東部沿岸登陸，並逐漸轉向偏西方向移動接近珠江口一帶，同時逐漸減弱。受其影響，預料本港周五（19日）稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，周末期間（20及21日）間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

菲律賓以東對流雲團將成熱帶氣旋 料強颱風或以上強度

至於位於菲律賓以東的對流雲團，最新電腦模式普遍預測今明兩日發展為熱帶氣旋，隨後移向呂宋海峽一帶。不同於現時位於呂宋附近的熱帶氣旋，該潛在熱帶氣旋的環流較為廣闊，並可能在不經過陸地的情況下，橫過呂宋海峽並進入南海北部，因此中心風力更強，部份電腦預報模式更預料有可能達到強颱風或以上強度。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



下周熱帶氣旋環流廣闊 將影響廣泛地區有狂風大驟雨

雖然現時位於呂宋的熱帶氣旋周末遠離後，下周一（22日）廣東天氣短暫好轉，但受到該潛在熱帶氣旋的廣闊環流影響，華南沿岸下周中期天氣會再度轉壞，廣泛地區有狂風大驟雨及雷暴，本地的風力及雨量則要視乎屆時該潛在熱帶氣旋的強度，以及與珠江口的距離。

此外，若該潛在熱帶氣旋採取較為接近本港的路徑，屆時風暴潮可能較為顯着，本港沿岸地區或會出現水浸。

▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月17日對下周熱帶氣旋預測▼



▼歐洲中期預報中心9月17日對下周熱帶氣旋預測▼

