米娜風球｜全盛時期風暴中心曝光　飛行服務隊派定翼機直擊蒐數據

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／米娜／Mitag】熱帶氣旋米娜今晚至明早（19至20日）將移近珠江口一帶，並逐漸減弱至熱帶低氣壓，在本港以北約100公里掠過，3號風球最少維持至明早9時。政府飛行服務隊今晚（19日）向《香港01》表示，早上曾派遣定翼機到米娜上空收集颱風數據，並拍下多張相片。



從相片可清晰看到米娜的風暴中心，以及附近的螺旋雲帶。翻查資料，米娜今早10時曾一度升級至強烈熱帶風暴級別，可算是米娜的全盛時期，當時距離香港以東約150公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。



政府飛行服務隊9月19日派遣「挑戰者605號定翼機」到熱帶氣旋米娜上空收集颱風數據。（政府飛行服務隊圖片）

米娜今早10時曾一度升級至強烈熱帶風暴級別，當時距離香港以東約150公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（政府飛行服務隊圖片）

從相片可清晰看到米娜的風暴中心，以及附近的螺旋雲帶。（政府飛行服務隊圖片）

政府飛行服務隊在風季期間不時派出定翼機，飛往熱帶氣旋中心附近，投放「下投式探空儀」，協助天文台分析數據。政府飛行服務隊向《香港01》表示，今早（19日）曾派遣「挑戰者605號定翼機」到米娜上空收集颱風數據並拍下相片。

米娜9月19日傍晚6時位於香港東北約120公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里，並已減弱至熱帶風暴級別。（天文台圖片）

天文台預計米娜今晚至明早移近珠江口一帶，並繼續減弱至熱帶低氣壓，在本港以北約100公里掠過。（天文台圖片）

米娜風球｜今早曾升級至強烈熱帶風暴級別

米娜今早10時曾一度升級至強烈熱帶風暴級別，也是其熱帶氣旋「生涯」的最高級別，可謂是全盛時期。當時米娜距離香港以東約150公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。

從相片可清晰看到米娜的風暴中心，以及附近的螺旋雲帶。按天文台網頁分類，強烈熱帶風暴在熱帶氣旋類別屬第3低級別，最高持續風力只有每小時88至117公里。

強烈熱帶風暴為熱帶氣旋第三低級別，最高持續風力只有每小時88至117公里。（天文台網頁截圖）

米娜風球｜今晚至明早在本港以北約100公里掠過

根據天文台今晚6時更新的路徑圗，米娜目前位於香港東北約120公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里，並已減弱至熱帶風暴級別。

天文台預計今晚至明早移近珠江口一帶，並繼續減弱至熱帶低氣壓，中心風力減至每小時40公里，在本港以北約100公里掠過，3號風球最少維持至明早9時。

政府飛行服務隊與天文台不時合作，派出定翼機飛往熱帶氣旋中心附近，投放「下投式探空儀」。（氣象冷知識截圖）

米娜風球｜2023年超強颱風蘇拉風眼清晰

翻查資料，2023年超強颱風蘇拉逼近本港時，政府飛行服務隊曾出動挑戰者605定翼機，偵察風眼的最新動向，即時將數據傳給天文台分析所用。當時相片可見，蘇拉的結構緊密及風眼清晰，與米娜的風暴中心有明顯分別。

