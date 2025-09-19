樺加沙風球｜山竹2.0？　氣象專家：說法不科學　料破壞力稍低

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／米娜／Mitag】熱帶氣旋樺加沙預料升級至超強颱風，下周三（24日）最貼近本港。天文台今日（19日）再度上調樺加沙帶來的風力，下周三離岸及高地達10級風，即符合發出10號風球的條件之一。香港氣象學會發言人梁榮武分析指，目前南海及西北太平洋水溫非常溫暖，加上樺加沙繞過呂宋島免受地形影響，都有助其不斷增強。



不過梁榮武認為，若按現時的電腦模式預測，相對於2017年超強颱風天鴿及2018年超強颱風山竹相當接近香港，樺加沙最接近本港的距離超過100公里，估計造成的破壞可能低於山竹及天鴿。對於網民稱為「山竹2.0」，他不認同並強調此刻仍是未知之數。「只有當呢個熱帶氣旋掠過香港之後，先知道係咪適用。」



9月19日早上最新路徑圖顯示，熱帶氣旋樺加沙下周三（24日）最貼近香港。（天文台圖片）

2018年超強颱風山竹初期預測移動路徑圖。(天文台資料圖片)

除了強烈熱帶風暴米娜正逐步逼近本港外，今早8時，熱帶風暴樺加沙位於香港之東南偏東約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台預料未來數日顯着增強至超強颱風，下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯着轉壞，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

料樺加沙強颱風級別9.24早上掠港

最新路徑圖顯示，熱帶氣旋樺加沙下周三（24日）最貼近本港，早上約8時位於香港以南海域，趨向珠江口一帶位置。屆時樺加沙會略為減弱至強颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時175公里。

天文台料9.24離岸及高地吹10級風

根據最新的9日天氣預報，本港由下周二（23日）開始，受到樺加沙的影響，天氣急速轉壞，當日氣溫27至34度，吹北風4至5級，稍後離岸6級，高地達7級；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

下周三（24日）則降至25至29度，吹東北風7至8級，離岸及高地達10級，稍後轉吹東至東南風；密雲有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月19日更新的9日天氣預報，上調9月23日及24日的風力。（天文台網頁截圖）

AI人工智能預報系統「風烏」9月19日同樣預料樺加沙相當貼近香港。圖為預測9月24日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

梁榮武︰多個電腦模式對預測結果相近

換言之，天文台上調樺加沙對香港帶來的風力，昨日（18日）天文台預料下周二離岸及高地吹6級風，下周三離岸及高地吹9級風。

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，許多電腦模式對樺加沙的預測結果相近，整體預料下周三（24日）最接近本港。他認為目前有兩大條件有助樺加沙不斷增強，分別是水溫及移動路徑。

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

不斷增強有兩大因素︰水溫非常溫暖、繞過呂宋島直入南海

梁榮武分析指，由於絕大部份熱帶氣旋跨過菲律賓呂宋島時，都會出現不同程度的減弱，樺加沙卻繞過呂宋島，直接進入南海，因此可保持較強的姿態，加上現時西北太平洋與南海的海水溫度非常溫暖，更加有利其不斷增強。

2018年為香港造成嚴重破壞的超強颱風山竹便是一例。梁榮武表示，山竹本來其強度遠高於樺加沙，惟經過呂宋島期間大幅減弱，否則香港受到的破壞恐怕更大。

山竹整個風暴生命周期的最高中心風力達250公里，遠高於天鴿及溫黛等。（天文台圖片）

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼



最新預測最貼近香港逾100公里 料破壞程度或低於山竹天鴿

不過幸運的是，若按現時的電腦模式預測，相對於超強颱風山竹及天鴿相當接近香港，樺加沙最接近的距離超過100公里，梁榮武估計造成的破壞可能低於山竹及天鴿。

換句話講，佢會比起2017年既天鴿或者2018嘅山竹呢兩個超強颱風，都會較為遠。咁嘅情況底下，我有希望佢哋造成嘅破壞，係唔會及得天鴿同山竹。當然要強調，呢個風距離香港仲有好多日嘅時間，中間仲會有較大嘅不確定性。 香港氣象學會發言人梁榮武

2018年9月16日下午約1時，超強颱風山竹最接近香港，位於天文台總部西南偏南約100公里，創出最遠距離的10號風球紀錄。（天文台圖片）

2018年超強颱風山竹襲港的移動路徑。（天文台圖片）

網民形容「山竹2.0」 梁榮武兩點反駁不科學

近日已有網民形容該熱帶氣旋為「山竹2.0」，梁榮武並不認同，強調樺加沙能否達到山竹的強度仍是未知之數，能否像山竹一樣接近香港，在這一刻更難以確定，因此「山竹2.0」的稱號並不科學。

我諗山竹2.0呢個稱號，只有當呢個熱帶氣旋掠過香港之後，先知道係咪適用。 香港氣象學會發言人梁榮武

