樺加沙風球｜山竹2.0？ 氣象專家：說法不科學 料破壞力稍低
【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／米娜／Mitag】熱帶氣旋樺加沙預料升級至超強颱風，下周三（24日）最貼近本港。天文台今日（19日）再度上調樺加沙帶來的風力，下周三離岸及高地達10級風，即符合發出10號風球的條件之一。香港氣象學會發言人梁榮武分析指，目前南海及西北太平洋水溫非常溫暖，加上樺加沙繞過呂宋島免受地形影響，都有助其不斷增強。
不過梁榮武認為，若按現時的電腦模式預測，相對於2017年超強颱風天鴿及2018年超強颱風山竹相當接近香港，樺加沙最接近本港的距離超過100公里，估計造成的破壞可能低於山竹及天鴿。對於網民稱為「山竹2.0」，他不認同並強調此刻仍是未知之數。「只有當呢個熱帶氣旋掠過香港之後，先知道係咪適用。」
除了強烈熱帶風暴米娜正逐步逼近本港外，今早8時，熱帶風暴樺加沙位於香港之東南偏東約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台預料未來數日顯着增強至超強颱風，下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯着轉壞，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
料樺加沙強颱風級別9.24早上掠港
最新路徑圖顯示，熱帶氣旋樺加沙下周三（24日）最貼近本港，早上約8時位於香港以南海域，趨向珠江口一帶位置。屆時樺加沙會略為減弱至強颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時175公里。
天文台料9.24離岸及高地吹10級風
根據最新的9日天氣預報，本港由下周二（23日）開始，受到樺加沙的影響，天氣急速轉壞，當日氣溫27至34度，吹北風4至5級，稍後離岸6級，高地達7級；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
下周三（24日）則降至25至29度，吹東北風7至8級，離岸及高地達10級，稍後轉吹東至東南風；密雲有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。
梁榮武︰多個電腦模式對預測結果相近
換言之，天文台上調樺加沙對香港帶來的風力，昨日（18日）天文台預料下周二離岸及高地吹6級風，下周三離岸及高地吹9級風。
前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，許多電腦模式對樺加沙的預測結果相近，整體預料下周三（24日）最接近本港。他認為目前有兩大條件有助樺加沙不斷增強，分別是水溫及移動路徑。
不斷增強有兩大因素︰水溫非常溫暖、繞過呂宋島直入南海
梁榮武分析指，由於絕大部份熱帶氣旋跨過菲律賓呂宋島時，都會出現不同程度的減弱，樺加沙卻繞過呂宋島，直接進入南海，因此可保持較強的姿態，加上現時西北太平洋與南海的海水溫度非常溫暖，更加有利其不斷增強。
2018年為香港造成嚴重破壞的超強颱風山竹便是一例。梁榮武表示，山竹本來其強度遠高於樺加沙，惟經過呂宋島期間大幅減弱，否則香港受到的破壞恐怕更大。
▼天文台18個表盡顯「魔風」超強颱風山竹威力▼
▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼
最新預測最貼近香港逾100公里 料破壞程度或低於山竹天鴿
不過幸運的是，若按現時的電腦模式預測，相對於超強颱風山竹及天鴿相當接近香港，樺加沙最接近的距離超過100公里，梁榮武估計造成的破壞可能低於山竹及天鴿。
換句話講，佢會比起2017年既天鴿或者2018嘅山竹呢兩個超強颱風，都會較為遠。咁嘅情況底下，我有希望佢哋造成嘅破壞，係唔會及得天鴿同山竹。當然要強調，呢個風距離香港仲有好多日嘅時間，中間仲會有較大嘅不確定性。
網民形容「山竹2.0」 梁榮武兩點反駁不科學
近日已有網民形容該熱帶氣旋為「山竹2.0」，梁榮武並不認同，強調樺加沙能否達到山竹的強度仍是未知之數，能否像山竹一樣接近香港，在這一刻更難以確定，因此「山竹2.0」的稱號並不科學。
我諗山竹2.0呢個稱號，只有當呢個熱帶氣旋掠過香港之後，先知道係咪適用。
▼9月18日傍晚 多區出現日落彩虹▼