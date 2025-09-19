風球米娜｜林超英警告登陸後走近香港氣旋最難搞　路徑微變差別大

【打風／颱風／天文台／HKO／移動路徑／8號風球／米娜／Mitag】3號風球生效，米娜今午（19日）已登陸，天文台預計米娜會移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。



看到減弱二字，也請不要放下戒心，天文台前台長林超英就發文稱，根據天文台預測路徑，米娜今晚至明早最接近香港，而雷達顯示大雨主要在中心以東，因此香港暫時未有大雨。林超英特別提到，登陸後走近香港的熱帶氣旋是「最難搞的」，路徑輕微變化，天氣會有很大差別，籲市民留意天文台消息。



強烈熱帶風暴米娜9月19日早上約10時，集結在香港以東約150公里。（天文台圖片）

天文台9月19日早上10時更新的路徑圖，預料米娜移近珠江口一帶並逐漸減弱，在本港以北約100公里掠過。（天文台圖片）

▼9月18日 米娜逐步逼近香港▼



+ 2

+ 3

天文台考慮改發8號風球3因素：減弱程度 烈風區與港距離 本地風力

天文台最新指將視乎3項因素，包括米娜減弱程度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號，即8號風球。

天文台提醒，受米娜的外圍雨帶影響，本港今日驟雨逐漸增多及有狂風，明日（20日）雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台9月19日早上10時更新的路徑圖，預料米娜在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸。（天文台圖片）

米娜9月20日早上8時將減弱至熱帶低氣壓。（天文台網頁截圖）

香港天文台前台長林超英。（資料圖片）

雷達顯示米娜大雨主要在中心以東

林超英今日在Facebook發文稱，根據天文台預測路徑，米娜今晚至明早最接近香港，而雷達顯示大雨主要在中心以東，因此香港暫時未有大雨。林超英特別提到，登陸後走近香港的熱帶氣旋是「最難搞的」，路徑輕微變化，天氣會有很大差別，籲市民留意天文台消息。

▼9月18日傍晚 多區出現日落彩虹▼

