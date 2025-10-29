打風｜風王梅麗莎中心風力超越樺加沙　暫成今年全球最強熱帶氣旋

熱帶氣旋梅麗莎（Melissa，又譯作美莉莎）昨日（28日）以最高的第五級颶風級數，登陸加勒比海牙買加西南部海岸，是當地有紀錄以來遭遇的最強風暴，釀成至少7人死亡、20多人受傷。



天文台昨指出，梅麗莎中心附近最高一分鐘持續風速約每小時280公里，大約相當於10分鐘持續風速約每小時260公里，風力比早前襲港的超強颱風「樺加沙」約每小時230公里更高，成為目前今年全球最強熱帶氣旋。



颶風梅麗莎（Melissa，又譯作美莉莎）2025年10月28日登陸加勒比海西北部國家牙買加（Jamaica），迄今造成3人死亡。（Reuters）

天文台科學主任（呂旭昇）昨日在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《風王「梅利莎」》文章，指出雖然這幾天西北太平洋的熱帶氣旋活動較為平靜，但在遙遠的北大西洋，另一個風暴「梅利莎」肆虐牙買加。

文章指出，在加勒比海異常溫暖的有利條件下，熱帶氣旋梅利莎（Melissa）於前晚（香港時間27日）迅速增強為最高級別的五級颶風，並於昨早（香港時間28日）達到其最高強度。

美國國家颶風中心資料顯示，梅利莎的中心附近最高一分鐘持續風速約每小時280公里，大約相當於十分鐘持續風速約每小時260公里，風力比早前襲港的超強颱風「樺加沙」約每小時230公里更高，成為目前今年全球最強熱帶氣旋。

香港時間10月28日上午5時30分的GOES-19衛星圖像。梅利莎的結構緊密，風眼渾圓清晰。（圖片來源：美國國家海洋及大氣管理局）

當地自1851年有紀錄以來遭遇最強風暴

美國國家颶風中心昨日預料，梅利莎會於香港時間昨晚至今早以五級颶風的強度正面吹襲牙買加，有機會成為自1851年有記錄以來登陸牙買加的最強風暴，梅利莎破壞性的風力、強降雨及風暴潮會對當地構成嚴重威脅。

颶風「美莉莎」（Melissa）2025年10月28日登陸加勒比海西北部國家牙買加（Jamaica），迄今造成3人死亡。圖為27日，一名男子在首都金斯敦（Kingston）街頭踩單車。（Reuters）

全球暖化致海平面升 大西洋熱帶氣旋數目有明顯增加趨勢

文章指出，近期的研究顯示自1970年代以來，大西洋熱帶氣旋和非常強烈的熱帶氣旋數目有明顯的增加趨勢。

根據政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）第六次評估報告，隨着全球暖化持續，溫暖的海洋未來會為風暴提供更多能量，預料全球強熱帶氣旋的比例、熱帶氣旋強度及與熱帶氣旋相關的降雨率將會提升。全球暖化所引致的海平面上升亦會增加風暴潮的威脅。

文章稱這意味着將來熱帶氣旋帶來的風險會上升，天文台呼籲市民必須做好準備，應對極端天氣。

