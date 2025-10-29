打風？天文台料周末起兩低壓區影響南海及菲律賓　11.7立冬暖笠笠

踏入深秋11月仍有可能打風？天文台今日（29日）料一個低壓區周末期間影響南海中南部，另一個低壓區則在菲律賓以東海域；內地中央氣象台預測，未來10日南海或西北太平洋將有一至兩個颱風生成，其中一個或為南海和華南近海海域帶來風雨影響。AI人工智能預報系統「風烏」顯示，有兩個低壓區分別先後橫越南海，向西移動趨向越南，與本港保持有一定距離，而後者更有可能增強至熱帶氣旋級別。



天文台預料東北季候風本周後期抵達華南，本周五（31日）萬聖節市區氣溫25至29度，日間部份時間有陽光及乾燥；下周五（7日）則是廿四節氣中的立冬，當日市區氣溫23至28度，部份時間有陽光，似乎未有冬意。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

天文台︰東北季候風本周後期抵達華南

本港今日氣溫介乎23度至26度，截至中午12時正，尖沙咀天文台總部錄得氣溫24.9度，相對濕度66%，紫外線指數3，強度屬於中。天文台料下午部份時間天色明朗及乾燥，晚晚上大致多雲，有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流明日（30日）逐漸緩和，預料東北季候風本周後期抵達華南，隨後數日天氣乾燥，風勢頗大。同時一個低壓區周末期間影響南海中南部，另一個低壓區則在菲律賓以東海域，本周後期為該區帶來不穩定天氣，料下周中後期靠近菲律賓一帶。

天文台10月29日早上11時半更新的九天天氣預報。（網頁截圖）

萬聖節最高29度 周六維港海上大巡遊大致多雲

根據九天天氣預報，周四（30日）氣溫24至28度，相對濕度65至85%，吹東風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光；周五（31日）萬聖節氣溫25至29度，相對濕度55至80%，吹北至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。

踏入11月，東北季候風抵達華南，市民需注意補濕，本港風力明顯增強，周六及下周日（1日及2日）氣溫23至27度，相對濕度55至80%，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。周六吹北至東北風4級，間中5級；周日則吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級。

天文台11月7日（廿四節氣立冬）分區氣溫預測圖。（網頁截圖）

立冬市區氣溫最高28度 部份時間有陽光

下周一（3日）氣溫23至26度，相對濕度60至80%，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，短暫時間有陽光。下周二及周三（4日及5日）氣溫23至27度，相對濕度60至80%，大致多雲，日間短暫時間有陽光，有一兩陣微雨；風勢則逐漸緩和，下周二吹東北風4級，初時5級；下周三吹東北風4級。

下周四（6日）及下周五（7日、廿四節氣中的立冬）氣溫23至28度，相對濕度60至85%，東至東北風4至5級，離岸間中6級，部份時間有陽光。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



AI預測有熱帶氣旋下周影響南海中部

天文台地球天氣網頁直接輸出的各個電腦預報模式結果中，AI人工智能預報系統「風烏」預測，有一個低壓區在周末期間在菲律賓以東海域逐步增強，下周一（3日）逼近菲律賓，下周二（4日）橫越菲律賓中部，並進入南海「一路向西」，下周三（5日）位於南海中南部，下周四（6日）則逼近越南中南部，惟移動路徑距離香港較遠。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月29日對南海低壓區移動預測▼



AI預測萬聖節及周末有低壓區位於南海

天文台料另一個低壓區周末期間影響南海中南部，AI人工智能預報系統「風烏」預測，該低壓區周五（31日）位於菲律賓以西海域，周六（1日）移至南海中部，下周日（2日）則靠近越南中南部。不過目前「風烏」預測該低壓區未能增強至熱帶氣旋的強度，移動路徑距離香港較遠。

中央氣象台︰未來10日一個颱風或對華南近海帶來風雨

而內地中央氣象台今早10時更新的天氣預報指，未來10日南海或西北太平洋將有一至兩個颱風生成，其中一個可能為南海和華南近海海域帶來風雨影響。