11月打風？｜天文台料一個低壓區下周中期較大機會進入南海中南部

重陽節已過，秋意漸濃，但風的季節似乎欲罷不能，11月可能「仲有風打」。天文台今日（30日)最新預測，一個低壓區會在周末至下周初於菲律賓以東的西北太平洋逐漸發展，較大機會在下周中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶。



內地中央氣象台今早10時指，未來10天、即今日至下月8日，南海或西北太平洋面上將有1至2個颱風生成，其中菲律賓東部海面上的熱帶擾動，將於11月初、即下周發展成颱風，給南海、華南近海海域帶來風雨天氣。



天文台在九天天氣預報指，一股東北季候風會在明日（31日）稍後抵達華南沿岸，周末期間該區氣溫稍為下降，天氣乾燥。明日萬聖節，市區氣溫介乎25至29度。

東北季候風萬聖節抵達 11.1市區最低23度

天文台在九天天氣預報指，一股東北季候風會在明日（31日）稍後抵達華南沿岸，周末期間該區氣溫稍為下降，天氣乾燥。明日萬聖節，市區氣溫介乎25至29度，翌日（11月1日）市區最低氣溫降至23度，到下周三（11月5日）更跌至只有22度。

天文台指，受季候風補充影響，下周初廣東沿岸風勢頗大。此外，預料一個低壓區會在週末至下週初於菲律賓以東之西北太平洋逐漸發展，較大機會在下週中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶。

天文台地球天氣中的歐洲中期預報中心預測，該低壓區在11月11至12日較接近本港。（天文台地球天氣）

根據香港天文台地球天氣中的歐洲中期預報中心預測，該低壓區會在下周五（11月7日）左右經過菲律賓進入南海，然後向西北方向移動，並於再下一個周二至周三（11月11至12日）較接近本港。

內地中央氣象台：未來10天南海或西北太平洋面上有1至2個颱風生成

內地中央氣象台今早10時指，未來10天、即今日至下月8日，南海或西北太平洋面上將有1至2個颱風生成，其中菲律賓東部海面上的熱帶擾動，將於11月初、即下周發展成颱風，給南海、華南近海海域帶來風雨天氣。

▼超強颱風樺加沙9月24日襲港▼



+ 6