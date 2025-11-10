颱風鳳凰｜周二晚至周三初時最近香港　天文台料高地吹北風8級

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】天文台今日中午12時20分發出一號風球，為今年第14次發出風球，預測颱風鳳凰會在今明兩日（10及11日）在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，明晚至周三（12日）初時最近香港，在本港以東約400公里掠過，本港將吹北風4至5級，離岸6級，高地達8級。



天文台表示，會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰的影響及本地風力，以評估是否需要改發3號風球，或改發俗稱「黑球」的強烈季候風信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。



颱風鳳凰11月10日12時集結在香港之東南約760公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

天文台11月10日中午12時更新對颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

颱風鳳凰11月10日中午尚距離香港逾700公里，本港天氣未受到影響，天晴和暖，在青衣海傍，有市民跑步及釣魚。（夏家朗攝）

鳳凰減弱為颱風 明晚至周三初時在港以東約400公里外掠過

熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）今早（10日）6時半進入本港800公里範圍，其後由強颱風減弱為颱風，上午8時中心附近最高持續風速每小時140公里。

天文台在中午12時20分發出一號風球號，在下午1時，鳳凰集結在香港之東南約740公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。天文台預測鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在明晚（11日）至星期三（12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過。

視乎3因素決定會否改發3號風球或「黑球」

天文台稱會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發3號風球，以評估是否需要改發3號風球，或改發俗稱「黑球」的強烈季候風信號，後者也代表本港普遍吹強風，即3號風球，但主導風來自季候風而非熱帶氣旋。

俗稱「黑球」的強烈季候風信號（右）生效時，代表本港普遍吹強風，風力等同3號風球（左）。(資料圖片)

周二及周三離岸吹北風6級、高地達8級

天文台預測在鳳凰及季候風的共同效應下，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪。隨著鳳凰遠離，本周後期該區天色好轉。天文台料明日（11日）吹北風4至5級，離岸6級，高地達8級；大致多雲，日間部分時間天色明朗，晚上有一兩陣雨，海有湧浪。周三（12日）吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達8級；大致多雲，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

6及7級為強風，即3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。