颱風鳳凰｜天文台視乎3因素需否改3號風球　周二周三高地吹8級風

【打風／天文台／HKO／颱風鳳凰／路徑圖】天文台今早（9日）表示，超強颱風鳳凰會在今日移向菲律賓呂宋，並在明日（10日，星期一）進入南海，中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號風。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在周二（11日）改發3號風球。



鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）為今年第14個影響香港、導致天文台需發出風球的熱帶氣旋，再推高單年紀錄。



天文台指在鳳凰及季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼。九天天氣預報顯示，天文台預測周二及周三（11日）吹北風6級，高地達8級，市區氣溫降至最低21度。6及7級為強風，即3號風球風力，8級為烈風，即8號風球風力。



超強颱風鳳凰11月09日中午12時半逼近菲律賓呂宋島，紅色代表有強對流天氣，風眼甚大。（天文台圖片）

衞星雲圖顯示，超強颱風有明顯的中心。（ Tropical Tidbits圖片）

超強颱風鳳凰中心附近最高持續風速每小時185公里

鳳凰今日凌晨2時由強颱風增強至超強颱，今日上午11時集結在香港之東南約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。在正午12時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台表示，鳳凰會在今日移向菲律賓呂宋，並在明日（10日）進入南海，隨後於南海東北部轉向偏北方向移動，移向台灣一帶，並逐漸減弱。

超強颱風鳳凰11月09日上午11時集結在香港之東南約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。（天文台圖片）

天文台料周三最近香港 料在東面400公里左右掠過

天文台上午11時半發出特別天氣提示，指超強颱風鳳凰會在明日（10日）中午前後進入本港800公里範圍，但會減弱為強颱風，中心附近最高持續風速降至每小時155公里，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。

按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，屆時仍達颱風級別，中心風力時速130公里。

天文台11月09日上午更新超強颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

視乎鳳凰強度變化、與本港距離及本地風力情況考慮需否發更高風球

天文台本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三（12日）有所增強，會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

天文台表示，在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

天文台11月9日上午11時半更新九天天氣預報，料11月11日至12日吹北風6級，高地達8級。（天文台圖片）

明天的天氣：稍後離岸及高地風力達6級 日間大致天晴及乾燥

天文台預測明日（10日）吹北風4至5級，稍後離岸及高地6級；早晚部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，海有湧浪。

周二（11日）吹北風4至5級，稍後6級，高地達8級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，海有湧浪。

到周三（12日)吹北風4至5級，初時6級，高地達8級；大致多雲，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

周四（13日）情況緩和，吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，早上稍涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

天文台11月9日上午11時半更新九天天氣預報，料期間市區氣溫介乎19至28度。（天文台圖片）

周三市區最低20度 東北季候風補充下周初殺到 市區氣溫20度失守

氣溫方面，天文台料未來數日廣東沿岸風勢頗大，天氣稍涼，明日市區氣溫介乎22至27度，周二及周三降至介乎21至25度，周四更低至20度，其後稍為回升，預測下周日（16日）日間回升至28度。

天文台預料東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。下周一（17日）吹北至東北風4至5級，大致天晴及乾燥，早晚稍涼，市區氣溫介乎20至25度，相對濕度降至45%至65%，下周二（18日）氣溫20度失守，降至19至24度，相對濕度更低，介乎40%至65%。