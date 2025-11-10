颱風鳳凰將轉向台灣　東北季候風下周初殺到　天文台料下周二18度

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】天文台今日( 10日）中午12時20分發出一號風球，預測颱風鳳凰明晚（11日）至星期三（12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過，移向台灣方向。在鳳凰及季候風的共同效應下，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪。



踏入深秋，迎來由東北季候風帶來的另一種「風季」，天文台料東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥，預下周一市區降至20度，一夜跌7度，到下周二更降至18度，比前一日日間低7度。。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



天文台今日中午表示，預料颱風鳳凰會在今日與本港保持超過600公里距離，一號風球會在明日（11日）中午前維持。在下午1時，鳳凰集結在香港之東南約740公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。

颱風鳳凰11月10日12時集結在香港之東南約760公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

天文台11月10日中午12時更新對颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

明天的天氣：離岸吹北風6級、高地達8級 晚上有一兩陣雨

天文台預測在鳳凰及季候風的共同效應下，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪。隨著鳳凰遠離，本周後期該區天色好轉。天文台料明日（11日）吹北風4至5級，離岸6級，高地達8級；大致多雲，日間部分時間天色明朗，晚上有一兩陣雨，海有湧浪。周三（12日）吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達8級；大致多雲，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

天文台預測周四（13日）仍然大風，吹北風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，早上稍涼，日間部分時間有陽光。

6及7級為強風，即3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台11月10日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來三四日頗為大風。（天文台圖片）

天文台11月10日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日氣溫波動介乎18度至27度。（天文台圖片）

天文台11月10日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度逐漸下跌，11月18日低見40%。（天文台圖片）

周一清晨市區氣溫跌至20度 周二料低見18度

天文台預料東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。天文台預測下周一（17日）北至東北風4至5級，離岸間中6級，天晴乾燥，早晚稍涼，市區清晨氣溫跌至20度，較周日（16日）日間低7度，預測周一日間回升至25度，新界地區再低一兩度；至下周二（19日)氣溫再降，市區最低18度，同樣比前一日日間低7度，料周二日間回至23度，吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，大致天晴及乾燥，早晚稍涼。

至下周三（19日）仍較清涼，市區氣溫介乎19至24度，吹東北風4級，初時5級，部分時間有陽光及乾燥，早晚稍涼。

自動分區天氣預顯示，11月17日清晨各區氣溫在20度或以下。(天文台圖片)