寒潮｜天文台下調預測　料下周三四再跌至12度　相對濕度25%乾爆

天文台今日（3日）指出，影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，不過一股季候風補充會在下星期一（5日）二十四節氣「小寒」稍後抵達廣東沿岸，下周中期天氣轉冷。



天文台預測下周二（6日）又開始降溫，一夜跌9度，市區氣溫（天文台尖沙咀總部）早上降至13度；到下周三及四（7日及8日)再跌至12度，與今日錄得的入冬以來最低氣溫11.4度相若，相對濕度降至最低25%，非常乾燥。天文台料下周五（9日）起氣溫將逐漸回升，至下周末日間氣溫重上2字頭。



天文台1月2日早上錄得市區（天文台尖沙咀總部）氣溫降至12.8度，創入冬以來新低。在中環，中午時分不少人外出時，都穿上保暖衣物。（梁鵬威攝）

打鼓嶺和大隴今早5度 與大嶼山昂坪「同溫」

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台尖沙咀總今早錄得11.4度，市區氣溫連續兩日創入冬新低。

有五個氣象站錄得5度或以下，當中大帽山最低，曾低見4.1度，其次為大老山的4.6度，昂坪則跌至5.0度，地面的北區打鼓嶺和大隴竟然也降至5.0度。

其他新界區域大部分都係於9度，市區則數少於10度，最高為黃竹坑及啟德跑道公園，錄得11.7度。

1月3日早上各區錄得的最低溫度。(天文台圖片)

下周一「小寒」不寒 日間升上22度 稍後北風增強

天文台指影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。

天文台預測明日（4日，星期日）吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致天晴，初時部分時間多雲，日間乾燥，市區氣溫介乎14至19度。下周一（5日）「小寒」不寒，氣溫介乎15至22度，吹東至東北風3級，稍後北風4至5級，大致天晴，初時部分地區能見度較低，日間乾燥。

天文台1月3日下午4時半更新九天天氣預報，預料下周中期氣溫再度下降。（天文台圖片）

季候風補充下周一稍後抵港 一夜跌9度

天文台預料一股季候風補充會在下周一稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區天氣轉冷，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。

九天天氣預報顯示，下周二（6日）氣溫回落，介乎13至19度，比周一日間最高低9度，早上相當清涼；吹北風4至5級，高地間中6級，大致天晴及乾燥。

下周三及四早上寒冷 市區氣溫料再跌至12度

天文台預測下周三及四（7及8日）氣溫再下降，市區介乎12至19度。周三吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，到周四吹北至東北風4級，間中5級，兩日均天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。

天文台1月3日下午4時半更新九天天氣預報，預料未來九日市區氣溫介乎12至22度。（天文台圖片）

下周三早上石崗將降至9度、打鼓嶺料只有8度

天文台自動分區天氣預報顯示，下周三早上7時各區氣溫跌至寒冷水平，即12度或以下，大部分跌至11度，上水低至10度，石崗降至9度，而北區打鼓嶺只有8度。

天文台自動分區天氣預報顯示，1月7日早上7時各區氣溫跌至寒冷水平，即12度或以下，北區打鼓嶺只有8度。（天文台圖片）

相對濕度下周中跌至25%

下周中相對濕度也甚低，天文台預測周初最低仍在40%至85%，但到下周三及四下限將至25%，最高回升至55%；下周五( 9日）仍會低至35%，其後才回升。

天天文台1月2日下午4時半更新九天天氣預報，預下周非常乾燥，相對濕度最低25%。（天文台圖片）

天文台預測下周五吹東北風4級，天晴，早上相當清涼，料稍微回升至13至19度。下周六（10日）起至其後的周一（12日），日間氣溫重上2字頭，下周六料介乎14至20度，其後兩日升1至2度。

