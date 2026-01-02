寒冷天氣｜今早多區12度或以下　較昨日低4至5度　明早仍低溫

寒冷天氣警告生效。天文台今晨（1月2日）指出，乾燥的冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣。本港今早多處地區氣溫降至12度或以下，較昨日低4至5度。天文台預測，本港今日大致天晴及乾燥，相對濕度最低40%。早上寒冷，日間最高氣溫約17度；吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。



截至今晨5時40分，天文台錄得13.5度，觀塘12.0度、九龍城12.1度。新界方面，沙田錄得12.9度、大埔12.5度、上水12.2度，全港以大帽山4.3度最為低溫。天文台展望，明日（3日）早上仍然寒冷，日夜溫差較大。下周初持續天晴乾燥，但早上天氣清涼。



圖為截至1月2日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周中期受乾燥季候風補充影響 日夜溫差頗大

天文台指出，冬季季候風會在今明兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色好轉。隨著季候風在下周初稍為緩和，該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。

預料乾燥的季候風補充會在下周中期持續影響廣東，該區氣溫再度下降，普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。

圖為天文台截至1月2日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二至四早上相當清涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）天晴乾燥，早上寒冷，最低12度，最高18度。下周日（4日）至下周二（6日）均大致天晴及乾燥，其中周日料介乎14至19度。下周一（5日）「小寒」稍為回升至15至22度。

下周二至下周四（8日）均早上相當清涼，同介乎13至19度。下周五（9日）及下周六（10日）仍大致天晴乾燥，下周五料在14至20度之間，下周六回升至15至21度。