寒冷天氣警告｜明早一區只有6度　天文台料下周一小寒過後又降溫

乾燥的冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，寒冷天氣警告現正生效，天文台今早（2日）8時錄得市區氣溫（天文台尖沙咀總部）跌至12.8度，創入冬新低。自動分區天氣預報顯示，明早（3日）仍然寒冷，市區氣溫再降至12度，其他地區低兩三度，北區打鼓嶺料跌至6度。



天文台預料一股季候風補充會在下星期一（5日）二十四節氣「小寒」稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區氣溫再度下降，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大，料周二至五（6至9日）市區最低13度。



天文台1月2日早上錄得市區（天文台尖沙咀總部）氣溫降至12.8度，創入冬以來新低。在中環，中午時分不少人外出時，都穿上保暖衣物。（梁鵬威攝）

本港今日寒冷，三個高位錄得低於7度，當中大帽山低見2.4，昂坪跌至6.6，而大老山則只有6.8度；而港島山頂錄得9.4度，比北區打鼓嶺的10.6度為低。

天文台尖沙咀總部今早8時降至12.8度，打破11月19日錄得的13.2度，為入冬以來新低。其他區域氣溫介乎10至13度。

1月2日早上約8時，天文台總部錄得12.8度，創入冬以來新低。（天文台網頁圖片）

明天的天氣：天晴乾燥，早上寒冷 市區最低12度

天文台表示，冬季季候風會在明日為廣東沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。隨著季候風稍為緩和，隨後一兩日該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。

天文台預測明日吹北至東北風4至5級，高地間中6級，天晴乾燥，早上寒冷，氣溫介乎12至17度，新界再低兩三度。

明早新界東三區料降至10度以下 打鼓嶺跌至6度

自動分區天氣預報顯示，預測明早7時市區（天文台尖沙咀總部）跌至12度，將軍澳、青衣及屯門跌至10度，沙田、大埔、上水和流浮山降至9度，而打鼓嶺料只有6度。

自動分區天氣預報顯示，1月3日早上7時，各區寒冷，多數低於12度，北區打鼓嶺料只有6度。（天文台圖片）

周一「小寒」不寒 日間氣溫最高22度 稍後北風增強

天文台料下周日及一（4日及5日)氣溫稍回升，周日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致天晴及乾燥，初時部分時間多雲，氣溫介乎14至19度；周一「小寒」不寒，氣溫介乎15至22度，為未來九日最高，吹東至東北風3級，稍後北風4至5級，大致天晴，初時部分地區能見度較低，日間乾燥。

天文台1月2日下午4時半更新九天天氣預報，預料下周中期該區氣溫再度下降。（天文台圖片）

季候風補充下周一稍後抵達廣東沿岸 下周二一夜跌9度

天文台預料一股季候風補充會在下周一稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區氣溫再度下降，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。預測下周二吹北風4至5級，高地間中6級，大致天晴及乾燥，早上相當清涼，市區早上氣溫13度，較周一日間低9度，日間回升至19度。

天文台預測下周三至五（7至9日）市區氣溫介乎13至19度，吹北至東北風4至5級，天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥。到下周末氣溫稍回升，下周六（10日）介乎14至20度，其後周日（11日）再升至15至20度，大致天晴及乾燥。

天文台1月2日下午4時半更新九天天氣預報，預料未來九日市區氣溫介乎12至22度。（天文台圖片）

天文台在今日的預測中指出，下周中期天氣持續晴朗及非常乾燥，相對濕度介乎30%至45% ,至下周三及四（7及8日）為最低。

天文台1月2日下午4時半更新九天天氣預報，預下周非常乾燥，相對濕度最低30%。（天文台圖片）

