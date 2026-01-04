冬季季候風周一小寒稍後抵港　天文台料一夜跌9度　周二早上13度

【天文台／hko／小寒／天氣／寒冷天氣警告／季候風】天文台今日（４日）指出，一股冬季季候風會在明日（5日）二十四節氣「小寒」稍後逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區天氣轉冷，料明日漸轉北風4至5級，市區氣溫（天文台尖沙嘴總部）會由日間22度，逐步下降，至周二（6日）早上跌至13度，一夜降9度；自動分區天氣預報顯示，其他各區均降至12度或以下，而北區打鼓嶺更料只有9度。



天文台預測周三及四（7及8日）市區氣溫早上再降至12度，新界地區再低幾度，打鼓嶺周三料低見7度。天文台料同時非常乾燥，周三及四相對濕度最低降至25%。



機場紫花風鈴徑的數十棵紫花風鈴木近日盛開，1月4日早上在藍天之下，紫紅色的花朵份外顯眼。（Iris Lam提供圖片）

明天的天氣：大致天晴 漸轉北風4至5級

天文台表示，一股冬季季候風會在明日「小寒」（5日）稍後逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區天氣轉冷，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。

九天天氣預報顯示，明日吹東至東北風3級，漸轉北風4至5級；大致天晴，初時部分時間多雲，日間乾燥，市區氣溫介乎15至22度。

天文台1月4日下午4時半更新九天天氣預報，預料本周中期再度寒冷。（天文台圖片）

到周二（6日）明顯再轉冷，吹北風4至5級，高地間中6級；大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎13至18度，即周一至周二上下溫差達9度。

天文台1月4日下午4時半更新九天天氣預報，預料未來九日市區氣溫介乎12至22度。（天文台圖片）

周一「小寒」下午氣溫升至22度 午夜降溫至16度

自動分區天氣預報顯示，周一「小寒」不寒，市區下午氣溫升至22度，其他多區升至23度。隨着冬季季候風橫過廣東沿岸，氣溫逐漸下降，午夜降至16度，新界地區普遍跌至13度，北區打鼓嶺降至12度，比日間低11度。

天文台1月4日的自動分區天氣預報顯示，1月5日下午3時各區氣溫在20度以上。（天文台圖片）

市區周二早上降至13度 打鼓嶺跌至9度

到周二（6日）早上7時，市區料降至13度，比周一日間低9度。其他區域均跌至12度或以下，即屬寒冷水平，將軍澳、沙田、大埔、上水及流浮山低見11度，石崗降至10度，打鼓嶺跌至9度。天文台料周二下午各區氣溫回升至16至18度。

天文台1月4日的自動分區天氣預報顯示，1月6日早上7時市區氣溫跌至13度，北區打鼓嶺降至9度。（天文台圖片）

料周三及四市區早上氣溫降至12度 打鼓嶺只有7度

九天天氣預報顯示，周三（7日）氣溫更低，市區料介乎12至18度，吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級；天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。到周四（8日）早上仍然寒冷，氣溫介乎12至19度，天晴，日間非常乾燥，吹北至東北風4級。

自動分區天氣預報顯示，周三早上7時各區多數降至12度以下，石崗及上水料跌至9度，打鼓嶺只有7度。

天文台預測周五（9日）仍然相當清涼，吹東北風3至4級，天晴，氣溫介乎13至20度。

天文台1月4日的自動分區天氣預報顯示，1月7日早上7時市區氣溫跌至12度，北區打鼓嶺降至7度。（天文台圖片）

預測周三及四非常乾燥 相對濕度低至25%

冬季季候風亦會帶來天晴及非常乾燥天氣，天文台預測相對濕度明起逐漸下降，由介乎40%至80%，到周三及四降至介乎25%至55%，其後才逐步回升。

天文台1月4日下午4時半更新九天天氣預報，預料1月7及8日非常乾燥。相對濕度最低只有25%。（天文台圖片）

周末至下周初華南氣溫略為回升 日間重上2字頭

隨著季候風稍為緩和，天文台料周末至下周初華南氣溫略為回升，天氣持續晴朗，但早上仍然清涼，周六（10日）吹東至東北風3至4級，天晴乾燥，氣溫介乎14至20度。

天文台預測下周日 (11日）及一（12日）大致天晴，日間乾燥，吹東至東北風4級，氣溫介乎15至21度；到下周二（13日）氣溫又稍為回落，氣溫介乎15至20度，吹東北風4級，間中5級，

