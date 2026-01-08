天文台再發出霜凍警告　大埔汽車和粉嶺草叢農田今早現白霜

霜凍警告今早（8日）仍然生效，天文台下午在Facebook上載有市民在大埔和粉嶺，拍攝到草叢、農田和汽車出現結霜。天文台下午4時半再次發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早（9日）新界內陸可能出現地面霜。但受到乾燥冬季季候風影響，天文台總部錄得的相對濕度一度下降到17%，打破有記錄以來1月最低紀錄。



天文台表示，受乾燥的冬季季候風影響，明日廣東普遍晴朗，本港早上寒冷，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫最低12度，新界再低幾度，料北區打鼓嶺降至7度。



霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於粉嶺丹竹坑。（Kwok Yee Shan 攝／天文台Facebook圖片）

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於粉嶺丹竹坑。（Kwok Yee Shan 攝／天文台Facebook圖片）

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於粉嶺丹竹坑。（Kwok Yee Shan攝／天文台Facebook圖片）

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於粉嶺上禾坑村。（卡豪攝／天文台Facebook圖片）

天文台昨日下午發出霜凍警告，料今早新界內陸可能出現地面霜。天文台今日在Facebook出文，指今早在大埔、粉嶺等地都有市民拍攝到結霜情況。有市民在粉嶺上禾坑村及丹竹坑，都拍攝到草叢和農田出現結霜，葉片表面及外框都沾上一層白霜；另有市民在大埔大窩村，拍攝到停泊在露天的車輛，車身出現一層薄霜，用手指刮下刮下，出現一些白霜。

天文台指由於今晚風勢更弱，輻射冷卻會尤其明顯，明早新界部分地區氣溫顯著較低。天文台在下午4時半，再發出霜凍警告。

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於。（Kwok Yee Shan攝／天文台Facebook圖片）

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於粉嶺丹竹坑。（Kwok Yee Shan 攝／天文台Facebook圖片）

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於粉嶺丹竹坑。（Kwok Yee Shan 攝／天文台Facebook圖片）

雖然今早有結霜，但受到乾燥冬季季候風影響，截至今日下午4時，天文台總部錄得的相對濕度，一度下降到17%，打破有記錄以來1月最低紀錄。

霜凍警告1月8日早上仍生效，新界部分地區出現草叢和農田出現結霜。圖為攝於大埔大窩村，有市民在私家車表面刮出白霜。（馮先生拍攝／天文台Facebook圖片）