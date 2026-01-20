大寒天氣｜天文台料今晚氣溫下降　未來兩日或濕凍　周三最低11度

今日（20日）是廿四節氣的大寒，天文台指一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，署理高級科學主任李鳳瑩指今晚轉吹北風，氣溫會下降，市區最低16度，新界再低一、兩度。李鳳瑩又指，有不少模型預計周三、周四會有微雨，屆時或會有「濕凍」，周末會由偏東氣流取代，但仍然清涼。



一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早（20日）指，本港今晚轉吹北風，氣溫會下降，市區最低16度，新界再低一、兩度。（資料圖片/黃浩謙攝）

李鳳瑩在港台節目《千禧年代》中表示，吹東風時溫度反應不大，但本港今晚轉吹北風，溫度反應會較大，市區氣溫會跌至16度，新界再低一、兩度。預計周三市區跌至11、12度。

她又說，受高壓升壓區影響，未來數天亦有一道雲帶覆蓋，要至周末，由偏東氣流取代，氣溫才會有上升，但仍然清涼。李鳳瑩續指，本周寒冷情況與一月初不同，月初日間有太陽，因此有太陽時氣溫會較高。

一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。（資料圖片/梁鵬威攝）

現時大氣中低層水份較多，亦受高空西風帶波動，有模型預測周三、周四會有降雨情況，有機會有微雨而出現「濕凍」。不過，她指有模型亦預測不會有雨，實際情況要視乎西風帶波動大小。另外，未來一、兩天雲量亦會增加，少了太陽氣溫亦會較低。

她續說，在「乾凍」情況下，空氣傳凍能力較弱，令人體散熱慢，因此可保留體溫，但「濕凍」時，空氣中的水份或濕潤空氣傳凍力強，會加速熱量流失，就如運動後汗水蒸發會帶走體能。

李鳳瑩補充指，大風亦會加速體能流失，提醒長者避免長時間在室外活動，如着厚衫會較不靈活，因此要小心跌倒。