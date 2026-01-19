天氣｜今日天晴乾燥最高23度　明日「大寒」晚上顯著降溫

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港今日（1月19日）天晴，早上市區最低氣溫約18度。日間乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約23度；吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。



明日（20日）為二十四節氣的「大寒」，天文台展望，明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。



圖為截至1月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼



+ 11

熱帶氣旋洛鞍續徘徊菲律賓以東

天文台指出，乾燥的東北季候風會在今日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會在明日開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。受一股偏東氣流影響，周末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。

此外，強烈熱帶風暴洛鞍昨日早上減弱為熱帶風暴，料會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。在上午5時，洛鞍集結在馬尼拉之東北偏東約550公里，預料向東北移動，時速約10公里。

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



+ 3

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月19日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三至周五低見12度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）為二十四節氣的「大寒」，料大致天晴，日間乾燥，稍後漸轉多雲，晚上氣溫顯著下降。最低氣溫跌至16度，最高21度。周三（21日）料天氣轉冷，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，最低降至12度，最高17度。周四（22日）及周五（23日）大致多雲，同介乎12至16度。其中周四早晚寒冷，周五則早上寒冷。周六（24日）仍早上相當清涼，氣溫稍為回升，料在14至18度之間。

下周日（25日）及下周一（26日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，均介乎16至20度。下周二（27日）日間短暫時間有陽光，氣溫回升至17至22度。