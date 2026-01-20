「大寒」天氣｜今晚顯著降溫至16度　隨後數日市區最低11、12度

今日（20日）為二十四節氣的「大寒」，天文台特別天氣提示稱，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，預料本港今晚氣溫顯著下降。明日（21日）至星期五（23日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。市民請留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。



天文台預測，本港今日大致多雲。日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約21度；吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風，晚上轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約16度，新界再低兩三度。



圖為截至1月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



+ 3

周末期間早上仍然清涼

天文台指出，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，未來兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。隨着季候風被一股偏東氣流取代，週末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來一兩日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。

▼1月18日 濕地公園落羽松轉紅▼



+ 12

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月20日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日至周三最低均17度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）至周五（23日）均大致多雲。明日料天氣轉冷，日間短暫時間有陽光及乾燥，介乎12至17度。周四（22日）早晚寒冷，進一步跌至11至16度。周五則早上寒冷，料在12至16度之間。周六（24日）早上仍相當清涼，日間乾燥，氣溫稍為回升至14至18度。

下周日（25日）至下周三（28日）均大致多雲，最低均為17度，最高在20度至22度之間。